Why You Should Avoid Adding Sugar To Lemon Water: गर्मी के मौसम में नींबू पानी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पेयों में से एक है. शरीर को ठंडक पहुंचाने से लेकर डिहाइड्रेशन से बचाने तक, इसके कई फायदे बताए जाते हैं. लेकिन अक्सर लोग इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें भरपूर मात्रा में चीनी मिला देते हैं. यही आदत इस हेल्दी ड्रिंक के फायदों को कम कर सकती है. अगर आप भी रोजाना नींबू पानी पीते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं माना जाता.

नींबू पानी पीना फायदेमंद

नींबू पानी बिना चीनी के भारतीय घरों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. पारंपरिक निंबू पानी में अक्सर काला नमक, सेंधा नमक या भुना हुआ जीरा मिलाया जाता है. यह मिश्रण शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करने में मदद करता है. खासकर गर्मी और उमस के दिनों में यह ड्रिंक काफी राहत देती है. आयुर्वेद में भी नींबू को महत्वपूर्ण माना गया है. कई लोग सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं. माना जाता है कि इससे पाचन क्रिया को सक्रिय करने, शरीर को तरोताजा रखने और दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करने में मदद मिल सकती है. नींबू में मौजूद विटामिन-सी शरीर की इम्यून क्षमता को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है.

चीनी मिलाने से क्या दिक्कत?

Utopian की रिपोर्ट के अनुसार, जब नींबू पानी में ज्यादा चीनी मिला दी जाती है, तो इसकी कैलोरी बढ़ जाती है. नियमित रूप से अधिक चीनी का सेवन वजन बढ़ने, ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होने और अन्य हेल्थ समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है. यही वजह है कि आजकल कई हेल्थ एक्सपर्ट और डाइट एक्सपर्ट नींबू पानी को बिना चीनी या कम चीनी के पीने की सलाह देते हैं.

संतरे के जूस में भी नहीं मिलाना चाहिए

सिर्फ नींबू ही नहीं, संतरे का जूस भी बिना चीनी के ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. संतरे में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, इसलिए इसमें अतिरिक्त चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती. बिना चीनी वाला ताजा संतरे का जूस विटामिन-सी का अच्छा सोर्स है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूक लोग अब ऐसे पेयों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें अतिरिक्त चीनी न हो.

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स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करें?

अगर आपको नींबू पानी का स्वाद बढ़ाना है, तो चीनी की जगह पुदीने की पत्तियां, काला नमक, सेंधा नमक या भुना जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्वाद भी बेहतर होगा और पेय की पौष्टिकता भी बनी रहेगी. वहीं संतरे का जूस हमेशा ताजा और बिना अतिरिक्त चीनी के पीना बेहतर माना जाता है. आज के समय में जब लोग पैकेज्ड और ज्यादा मीठे पेयों से दूरी बना रहे हैं, तब नींबू पानी और संतरे का जूस जैसे प्राकृतिक विकल्प फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं. इसलिए अगली बार जब आप नींबू पानी बनाएं, तो उसमें चीनी डालने से पहले एक बार जरूर सोचें. कई बार छोटी-सी आदत ही आपकी हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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