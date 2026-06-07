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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLemon Water: नींबू पानी में भूलकर भी ना डालें ये चीज, जहर बन जाएगी फायदा देने वाली ये ड्रिंक

Lemon Water: नींबू पानी में भूलकर भी ना डालें ये चीज, जहर बन जाएगी फायदा देने वाली ये ड्रिंक

Added Sugar Effects: नींबू पानी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पेयों में से एक है. शरीर को ठंडक पहुंचाने से लेकर डिहाइड्रेशन से बचाने तक, इसके कई फायदे बताए जाते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Jun 2026 04:24 PM (IST)
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Why You Should Avoid Adding Sugar To Lemon Water: गर्मी के मौसम में नींबू पानी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पेयों में से एक है. शरीर को ठंडक पहुंचाने से लेकर डिहाइड्रेशन से बचाने तक, इसके कई फायदे बताए जाते हैं. लेकिन अक्सर लोग इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें भरपूर मात्रा में चीनी मिला देते हैं. यही आदत इस हेल्दी ड्रिंक के फायदों को कम कर सकती है. अगर आप भी रोजाना नींबू पानी पीते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं माना जाता.

नींबू पानी पीना फायदेमंद

नींबू पानी बिना चीनी के भारतीय घरों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. पारंपरिक निंबू पानी में अक्सर काला नमक, सेंधा नमक या भुना हुआ जीरा मिलाया जाता है. यह मिश्रण शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करने में मदद करता है. खासकर गर्मी और उमस के दिनों में यह ड्रिंक काफी राहत देती है. आयुर्वेद में भी नींबू को महत्वपूर्ण माना गया है. कई लोग सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं. माना जाता है कि इससे पाचन क्रिया को सक्रिय करने, शरीर को तरोताजा रखने और दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करने में मदद मिल सकती है. नींबू में मौजूद विटामिन-सी शरीर की इम्यून क्षमता को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है.

चीनी मिलाने से क्या दिक्कत?

Utopian की रिपोर्ट के अनुसार, जब नींबू पानी में ज्यादा चीनी मिला दी जाती है, तो इसकी कैलोरी बढ़ जाती है. नियमित रूप से अधिक चीनी का सेवन वजन बढ़ने, ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होने और अन्य हेल्थ समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है. यही वजह है कि आजकल कई हेल्थ एक्सपर्ट और डाइट एक्सपर्ट नींबू पानी को बिना चीनी या कम चीनी के पीने की सलाह देते हैं.

संतरे के जूस में भी नहीं मिलाना चाहिए

सिर्फ नींबू ही नहीं, संतरे का जूस भी बिना चीनी के ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. संतरे में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, इसलिए इसमें अतिरिक्त चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती. बिना चीनी वाला ताजा संतरे का जूस विटामिन-सी का अच्छा सोर्स है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूक लोग अब ऐसे पेयों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें अतिरिक्त चीनी न हो.

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स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करें?

अगर आपको नींबू पानी का स्वाद बढ़ाना है, तो चीनी की जगह पुदीने की पत्तियां, काला नमक, सेंधा नमक या भुना जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्वाद भी बेहतर होगा और पेय की पौष्टिकता भी बनी रहेगी. वहीं संतरे का जूस हमेशा ताजा और बिना अतिरिक्त चीनी के पीना बेहतर माना जाता है. आज के समय में जब लोग पैकेज्ड और ज्यादा मीठे पेयों से दूरी बना रहे हैं, तब नींबू पानी और संतरे का जूस जैसे प्राकृतिक विकल्प फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं. इसलिए अगली बार जब आप नींबू पानी बनाएं, तो उसमें चीनी डालने से पहले एक बार जरूर सोचें. कई बार छोटी-सी आदत ही आपकी हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 04:24 PM (IST)
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Lemon Water Sugar In Lemon Water Sugar Free Lemon Water
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