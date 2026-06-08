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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास

सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास

Lalu Prasad Yadav News: सुरक्षा में कटौती किए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये घृणा है. इस बात को लेकर हम कोई केयर नहीं करते हैं, जो करना है वो करो.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती का मसला गरमाया हुआ है. इस बीच खुद लालू यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये सब पागल हो गए हैं. ये घृणा है. इस बात को लेकर हम कोई केयर नहीं करते हैं, जो करना है वो करो. राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर गए थे. वो भारत वापस आ गए हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सुरक्षा में कटौती और घर खाली करने को लेकर मिले नोटिस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया.

लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती भी थीं. घर खाली करने के नोटिस को लेकर पूछे गए सवाल पर मीसा भारती ने कहा, ''हमलोग 7 दिन के अंदर घर खाली कर देंगे. लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा कम करने के सवाल पर आरजेडी सांसद ने कहा कि शायद बिहार सरकार को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी ज्यादा आवश्यकता थी. इसलिए उनकी सुरक्षा कम की गई है.

लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा जनता खुद कर लेगी- मीसा भारती

आरजेडी सांसद ने आगे कहा, ''हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है. राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं. जनता उनकी सुरक्षा खुद कर लेगी. हमें एक भी सुरक्षकर्मी नहीं चाहिए. मुझे भी तीन सुरक्षकर्मी मिले हुए हैं, उन्हें मैं वापस कर रही हूं.'' 

नीट पेपरलीक का जिक्र कर सरकार पर निशाना

मीसा भारती ने नीट पेपरलीक का जिक्र करते हुए भी केंद्र और बीजेपी की सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ''नीट पेपरलीक पर कुछ नहीं होता है. उसमें 27 लाख स्टूडेंट बैठते हैं. वो रोते-बिलखते हैं और दोषियों पर कोई एक्शन नहीं होता है लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी हटाए जा रहे हैं.''  

लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाने पर मनोज झा भी बरसे

इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने भी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आती है, तो जनता सुरक्षा मुहैया कराएगी. एक व्यक्ति इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री बना और फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं. सुरक्षा उन लोगों को दी गई है जिन्हें मच्छर भी नहीं काटता है.

लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर लाठियां लेकर डटे RJD कार्यकर्ता, हर समय देंगे पहरा

Published at : 08 Jun 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Lalu Yadav Rabri Devi Misa Bharti BIHAR NEWS
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