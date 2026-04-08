हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना होना चाहिए नट्स का सही पोर्शन? जानें खाने का सही तरीका और मात्रा

कुछ ड्राई फ्रूट्स और बीज बिल्कुल हेल्दी होते हैं अगर इन्हें सही मात्रा में खाया जाए. जैसे रोजाना 5 से 7 बादाम पर्याप्त हैं. ये विटामिन ई और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन कैलोरी भी ज्यादा होती है. वहीं 2 अखरोट रोजाना खाए जा सकते हैं.