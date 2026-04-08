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हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना होना चाहिए नट्स का सही पोर्शन? जानें खाने का सही तरीका और मात्रा
Right Portion Of Nuts for Healthy Lifestyle : ड्राई फ्रूट्स भी कैलोरी से भरपूर होते हैं और अगर ज्यादा खाए जाएं, तो आपके डाइट गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
Right Portion Of Nuts for Healthy Lifestyle : आजकल नट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और बीज को हर कोई हेल्दी स्नैक मानता है. ये टेस्टी होने के साथ-साथ विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं. लोग इन्हें अपने डाइट प्लान में शामिल करते हैं और अक्सर सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर यह हेल्दी है, तो जितना चाहो खा सकते हो, लेकिन हेल्दी होने का मतलब यह नहीं कि आप इसे ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स भी कैलोरी से भरपूर होते हैं और अगर ज्यादा खाए जाएं, तो आपके डाइट गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नट्स का सही पोर्शन कितना होना चाहिए.
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Published at : 08 Apr 2026 09:08 AM (IST)
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