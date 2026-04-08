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हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना होना चाहिए नट्स का सही पोर्शन? जानें खाने का सही तरीका और मात्रा

Right Portion Of Nuts for Healthy Lifestyle : ड्राई फ्रूट्स भी कैलोरी से भरपूर होते हैं और अगर ज्यादा खाए जाएं, तो आपके डाइट गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Right Portion Of Nuts for Healthy Lifestyle : ड्राई फ्रूट्स भी कैलोरी से भरपूर होते हैं और अगर ज्यादा खाए जाएं, तो आपके डाइट गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Right Portion Of Nuts for Healthy Lifestyle : आजकल नट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और बीज को हर कोई हेल्दी स्नैक मानता है. ये टेस्टी होने के साथ-साथ विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं. लोग इन्हें अपने डाइट प्लान में शामिल करते हैं और अक्सर सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर यह हेल्दी है, तो जितना चाहो खा सकते हो, लेकिन हेल्दी होने का मतलब यह नहीं कि आप इसे ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स भी कैलोरी से भरपूर होते हैं और अगर ज्यादा खाए जाएं, तो आपके डाइट गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नट्स का सही पोर्शन कितना होना चाहिए.

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कुछ ड्राई फ्रूट्स और बीज बिल्कुल हेल्दी होते हैं अगर इन्हें सही मात्रा में खाया जाए. जैसे रोजाना 5 से 7 बादाम पर्याप्त हैं. ये विटामिन ई और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन कैलोरी भी ज्यादा होती है. वहीं 2 अखरोट रोजाना खाए जा सकते हैं.
कुछ ड्राई फ्रूट्स और बीज बिल्कुल हेल्दी होते हैं अगर इन्हें सही मात्रा में खाया जाए. जैसे रोजाना 5 से 7 बादाम पर्याप्त हैं. ये विटामिन ई और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन कैलोरी भी ज्यादा होती है. वहीं 2 अखरोट रोजाना खाए जा सकते हैं.
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इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है. इसके अलावा 1 चम्मच रोजाना फाइबर और हेल्दी फैट के लिए पर्याप्त है. हेल्दी खाना भी जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो नुकसान कर सकता है.
इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है. इसके अलावा 1 चम्मच रोजाना फाइबर और हेल्दी फैट के लिए पर्याप्त है. हेल्दी खाना भी जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो नुकसान कर सकता है.
Published at : 08 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Healthy Lifestyle Dry Fruits Healthy Snacks Nuts Portion

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