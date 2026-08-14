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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला

लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला

Google ने हाल ही में अपना नया Gemini 3.7 Flash लॉन्च किया जो Gemini Flash सीरीज का सबसे नया मॉडल है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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  • स्क्रीनशॉट देखकर भी समान इंटरफ़ेस बनाने में सक्षम है।

Google Gemini 3.7 Flash: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से देश में विस्तार कर रही है. आज कई सारे एआई मॉडल्स मौजूद हैं जो लोगों के काम को आसान बनाने का काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में बता दें कि गूगल जेमिनी भी एक चर्चित एआई मॉडल है जो गूगल के डिवाइसेज में मिलता है. अब कंपनी ने गूगल जेमिनी का 3.7 फ्लैश लॉन्च कर दिया है. कंपनी के अनुसार, ये कंपनी का सबसे ज्यादा वर्कहॉर्स मॉडल है. बता दें कि कंपनी ने इस मॉडल को कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI एजेंट्स के लिए तैयार किया है.

क्या हुआ Gemini 3.7 Flash में बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google ने हाल ही में अपना नया Gemini 3.7 Flash लॉन्च किया जो Gemini Flash सीरीज का सबसे नया मॉडल है. बता दें कि पिछला जेमिनी 3.6 करीब 3 हफ्तों पहले आया था और अब कंपनी ने नया 3.7 फ्लैश लॉन्च कर दिया है. बता दें कि ये नया मॉडल ऐसे कामों के लिए पेश किया गया है जिनमें ज्यादा लेवल पर सोचने की जरूरत पड़ती है. इसे नॉर्मल बातचीत के लिए नहीं उतारा गया है.

AI Agents के लिए क्यों खास है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज AI एजेंट्स का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है. नॉर्मल चैटबॉट किसी सवाल का जवाब देता है लेकिन AI एजेंट किसी गोल को हासिल करने के लिए कई अलग-अलग काम खुद कर सकता है.

Gemini 3.7 Flash इसी तरह के वर्कफ्लो को ध्यान में रखकर बनाया गया है. Google के अनुसार, मॉडल मुश्किल कमांड्स को बेहतर तरीके से समझ सकता है, कई लेवल की प्लानिंग भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकता है.

अगर किसी प्रोसेस के दौरान समस्या आती है तो मॉडल अपने तरीके को बदलने की कोशिश कर सकता है. जरूरत पड़ने पर ये यूजर से एक्सट्रा जानकारी भी मांग सकता है. इसका मतलब है कि डेवलपर्स को हर छोटे कदम पर AI को बार-बार चीजें बताने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

कोडिंग के लिए बेहतर

जानकारी के अनुसार, Gemini 3.7 Flash को खास तौर पर डेवलपर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Google के अनुसार, FrontierCode 1.1 Main टेस्ट में नए मॉडल ने 43.6 प्रतिशत स्कोर हासिल किया है जबकि Gemini 3.6 Flash का स्कोर 34.4 प्रतिशत था. इसीलिए इस नए मॉडल को कोडिंग को बेहतर बनाने के लिए पेश किया गया है.

इतना ही नहीं, नए मॉडल का फायदा केवल कोड लिखने तक सीमित नहीं है. Google के मुताबिक, Gemini 3.7 Flash ऐसा मॉडल है जिसे कम प्राप्म्ट्स की जरूरत पड़ती है और ये आपको कम निर्देश पर ज्यादा काम करने देने में भी सक्षम है. ये किसी स्क्रीनशॉट, रेफरेंस इमेज या डिजाइन सिस्टम को देखकर उससे मिलता-जुलता इंटरफेस तैयार करने में भी सक्षम है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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