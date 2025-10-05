हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virat Kohli Children Name Meaning: विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब

Virat Kohli Children Name Meaning: विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब

VIRAT KOHLI: किंग कोहली भले ही क्रिकेट के मैदान पर न हों, लेकिन उनके चर्चे हमेशा होता है. चलिए आपको बताते हैं कि उनके बच्चों का असली नाम क्या है और उसका मतलब क्या है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 05:02 PM (IST)
VIRAT KOHLI: किंग कोहली भले ही क्रिकेट के मैदान पर न हों, लेकिन उनके चर्चे हमेशा होता है. चलिए आपको बताते हैं कि उनके बच्चों का असली नाम क्या है और उसका मतलब क्या है.

भारतीय क्रिकेट टीम के किंग यानी किंग कोहली भले ही भारतीय टीम में न हों, लेकिन इनकी चर्चा हमेशा होती रहती है. पूरी दुनिया में किंग कोहली के लाखों फैंस हैं, जो इनके बारे में जानने और इनको फॉलो करते रहते हैं. चलिए आपको विराट कोहली के बच्चों के असली नाम का मतलब बताते हैं.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. फरवरी 2024 में बेटे का जन्म हुआ था और साल 2022 में बेटी का जन्म हुआ था. दोनों बच्चों का नाम इन्होंने काफी यूनिक रखा हुआ है.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. फरवरी 2024 में बेटे का जन्म हुआ था और साल 2022 में बेटी का जन्म हुआ था. दोनों बच्चों का नाम इन्होंने काफी यूनिक रखा हुआ है.
अगर बेटी की बात करें, तो इन्होंने बेटी का नाम 'वामिका' रखा है. अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी बेटी के नाम के बारे में लोगों को बताया था. उन्होंने लिखा था कि
अगर बेटी की बात करें, तो इन्होंने बेटी का नाम 'वामिका' रखा है. अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी बेटी के नाम के बारे में लोगों को बताया था. उन्होंने लिखा था कि "हमारी इस खुशहाल जिंदगी में नन्हीं वामिका ने इस खुशी को एक नया ही आयाम दिया है."
आपको बता दें कि वामिका नाम का अर्थ मां दुर्गा होता है. माता दुर्गा को शास्त्रों में वामिका के नाम से ही जाना जाता है. इसका अर्थ भगवान शिव और पार्वती के मिलाजुला स्वरूप भी होता है.
आपको बता दें कि वामिका नाम का अर्थ मां दुर्गा होता है. माता दुर्गा को शास्त्रों में वामिका के नाम से ही जाना जाता है. इसका अर्थ भगवान शिव और पार्वती के मिलाजुला स्वरूप भी होता है.
अगर बेटे के नाम की बात करें तो दोनों ने अपने बेटे का नाम भी काफी यूनिक रखा है. दोनों ने बेटे का नाम अकाय रखा है. अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जिसकी कोई काया यानी शरीर न हो, यानी जो 'निराकार' हो.
अगर बेटे के नाम की बात करें तो दोनों ने अपने बेटे का नाम भी काफी यूनिक रखा है. दोनों ने बेटे का नाम अकाय रखा है. अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जिसकी कोई काया यानी शरीर न हो, यानी जो 'निराकार' हो.
अकाय नाम भगवान शिव को दर्शाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भी निराकार माना गया है. इस तरह इस नाम को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है.
अकाय नाम भगवान शिव को दर्शाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भी निराकार माना गया है. इस तरह इस नाम को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है.
इसके अलावा तुर्की में भी अकाय नाम का काफी यूनिक अर्थ होता है. इसमें इसका अर्थ चमकता हुआ चांद या फिर पूर्णिमा का चंद्रमा होता है. इस तरह हिंदू धर्म के अलावा तुर्की भाषा में भी यह नाम काफी फेमस है.
इसके अलावा तुर्की में भी अकाय नाम का काफी यूनिक अर्थ होता है. इसमें इसका अर्थ चमकता हुआ चांद या फिर पूर्णिमा का चंद्रमा होता है. इस तरह हिंदू धर्म के अलावा तुर्की भाषा में भी यह नाम काफी फेमस है.
Published at : 05 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Embed widget