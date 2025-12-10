हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: क्या आप जानते हैं, साल 2025 में चंद्रमा ने 161 बार बदली राशि, 31 दिसंबर को होगा आखिरी गोचर

Year Ender 2025: क्या आप जानते हैं, साल 2025 में चंद्रमा ने 161 बार बदली राशि, 31 दिसंबर को होगा आखिरी गोचर

Year Ender 2025: सभी ग्रहों की तुलना में चंद्रमा का गोचर सबसे अधिक बार होता है. क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है. साल 2025 की बात करें तो चंद्रमा ने कुल 161 बार राशि बदली है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Dec 2025 07:40 AM (IST)
Year Ender 2025 Moon Transit List: साल 2025 पर अपने अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही दिनों में नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. साल के आखिर में हम हर चीज का अवलोक करते हैं, जिसमें ग्रह-गोचर भी एक है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह साल यानी 2025 पर कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा है.

ग्रहों की बात करें तो, इस साल निश्चित अवधि में सभी ग्रहों का गोचर हुआ. ग्रहों के राशि बदलने का प्रभाव राशियों और देश-दुनिया पर भी देखने को मिला. लेकिन सबसे अधिक बार चंद्रमा की चाल में बदलाव आया. इसका कारण यह है कि नवग्रहों में चंद्रमा ऐसा ग्रह जोकि हर दो-ढाई दिन में यानी सबसे कम अवधि में राशि बदलता है.

31 दिसंबर को चंद्रमा का साल 2025 का आखिरी गोचर

साल 2025 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को भी चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा. 31 दिसंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और नए साल के पहले 1 जनवरी 2026 को इसी राशि में रहेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, पूरे साल में चंद्रमा ने कितनी बार राशि बदली. कब और किस राशि में चंद्रमा का आना जाना रहा. आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार 2025 में कब-कब और किस राशि में हुआ चंद्रमा का गोचर.

साल 2025 में कुल 161 बार चंद्रमा का गोचर

जनवरी 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 जनवरी 2025- मकर राशि में गोचर

3 जनवरी 2025- कुंभ राशि में गोचर

5 जनवरी 2025- मीन राशि में गोचर

7 जनवरी 2025- मेष राशि में गोचर

9 जनवरी 2025- वृषभ राशि में गोचर

11 जनवरी 2025- मिथुन राशि में गोचर

14 जनवरी 2025- कर्क राशि में गोचर

16 जनवरी 2025- सिंह राशि में गोचर

18 जनवरी 2025- कन्या राशि में गोचर

21 जनवरी 2025- तुला राशि में गोचर

23 जनवरी 2025- वृश्चिक राशि में गोचर

26 जनवरी 2025- धनु राशि में गोचर

28 जनवरी 2025- मकर राशि में गोचर

30 जनवरी 2025- कुंभ राशि में गोचर

फरवरी 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 फरवरी 2025- मीन राशि में गोचर

3 फरवरी 2025- मेष राशि में गोचर

6 फरवरी 2025- वृषभ राशि में गोचर

8 फरवरी 2025- मिथुन राशि में गोचर

10 फरवरी 2025- कर्क राशि में गोचर

12 फरवरी 2025- सिंह राशि में गोचर

15 फरवरी 2025- कन्या राशि में गोचर

17 फरवरी 2025- तुला राशि में गोचर

20 फरवरी 2025- वृश्चिक राशि में गोचर

22 फरवरी 2025- धनु राशि में गोचर

25 फरवरी 2025- मकर राशि में गोचर

27 फरवरी 2025- कुंभ राशि में गोचर

मार्च 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 मार्च 2025- मीन राशि में गोचर

3 मार्च 2025- मेष राशि में गोचर

5 मार्च 2025- वृषभ राशि में गोचर

7 मार्च 2025- मिथुन राशि में गोचर

9 मार्च 2025- कर्क राशि में गोचर

12 मार्च 2025- सिंह राशि में गोचर

14 मार्च 2025- कन्या राशि में गोचर

17 मार्च 2025- तुला राशि में गोचर

19 मार्च 2025- वृश्चिक राशि में गोचर

22 मार्च 2025- धनु राशि में गोचर

24 मार्च 2025- मकर राशि में गोचर

26 मार्च 2025- कुंभ राशि में गोचर

28 मार्च 2025- मीन राशि में गोचर

30 मार्च 2025- मेष राशि में गोचर

अप्रैल 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 अप्रैल 2025- वृषभ राशि में गोचर

3 अप्रैल 2025- मिथुन राशि में गोचर

5 अप्रैल 2025- कर्क राशि में गोचर

8 अप्रैल 2025- सिंह राशि में गोचर

10 अप्रैल 2025- कन्या राशि में गोचर

13 अप्रैल 2025- तुला राशि में गोचर

15 अप्रैल 2025- वृश्चिक राशि में गोचर

18 अप्रैल 2025- धनु राशि में गोचर

20 अप्रैल 2025- मकर राशि में गोचर

23 अप्रैल 2025- कुंभ राशि में गोचर

25 अप्रैल 2025- मीन राशि में गोचर

27 अप्रैल 2025- मेष राशि में गोचर

29 अप्रैल 2025- वृषभ राशि में गोचर

मई 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 मई 2025- मिथुन राशि में गोचर  

3 मई 2025- कर्क राशि में गोचर  

5 मई 2025- सिंह राशि में गोचर  

8 मई 2025- कन्या राशि में गोचर  

10 मई 2025- तुला राशि में गोचर  

13 मई 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

15 मई 2025- धनु राशि में गोचर  

18 मई 2025- मकर राशि में गोचर  

20 मई 2025- कुंभ राशि में गोचर  

22 मई 2025- मीन राशि में गोचर  

24 मई 2025- मेष राशि में गोचर  

26 मई 2025- वृषभ राशि में गोचर  

28 मई 2025- मिथुन राशि में गोचर  

30 मई 2025- कर्क राशि में गोचर  

जून 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 जून 2025- सिंह राशि में गोचर  

4 जून 2025- कन्या राशि में गोचर  

6 जून 2025- तुला राशि में गोचर  

9 जून 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

11 जून 2025- धनु राशि में गोचर  

14 जून 2025- मकर राशि में गोचर  

16 जून 2025- कुंभ राशि में गोचर  

18 जून 2025- मीन राशि में गोचर  

20 जून 2025- मेष राशि में गोचर  

22 जून 2025- वृषभ राशि में गोचर  

24 जून 2025- मिथुन राशि में गोचर  

27 जून 2025- कर्क राशि में गोचर  

29 जून 2025- सिंह राशि में गोचर  

जुलाई 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 जुलाई 2025- कन्या राशि में गोचर  

4 जुलाई 2025- तुला राशि में गोचर  

6 जुलाई 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

9 जुलाई 2025- धनु राशि में गोचर  

11 जुलाई 2025- मकर राशि में गोचर    

13 जुलाई 2025- कुंभ राशि में गोचर   

15 जुलाई 2025- मीन राशि में गोचर  

18 जुलाई 2025- मेष राशि में गोचर  

20 जुलाई 2025- वृषभ राशि में गोचर  

22 जुलाई 2025- मिथुन राशि में गोचर  

24 जुलाई 2025- कर्क राशि में गोचर  

26 जुलाई 2025- सिंह राशि में गोचर   

28 जुलाई 2025- कन्या राशि में गोचर  

31 जुलाई 2025- तुला राशि में गोचर  

अगस्त 2025 में चंद्रमा का गोचर

2 अगस्त 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

5 अगस्त 2025- धनु राशि में गोचर  

7 अगस्त 2025- मकर राशि में गोचर  

10 अगस्त 2025- कुंभ राशि में गोचर  

12 अगस्त 2025- मीन राशि में गोचर  

14 अगस्त 2025- मेष राशि में गोचर  

16 अगस्त 2025- वृषभ राशि में गोचर  

18 अगस्त 2025- मिथुन राशि में गोचर  

20 अगस्त 2025- कर्क राशि में गोचर  

23 अगस्त 2025- सिंह राशि में गोचर  

25 अगस्त 2025- कन्या राशि में गोचर  

27 अगस्त 2025- तुला राशि में गोचर  

30 अगस्त 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

सितंबर 2025 में चंद्रमा गोचर

1 सितंबर 2025- धनु राशि में गोचर  

4 सितंबर 2025- मकर राशि में गोचर  

6 सितंबर 2025- कुंभ राशि में गोचर  

8 सितंबर 2025- मीन राशि में गोचर  

10 सितंबर 2025- मेष राशि में गोचर  

12 सितंबर 2025- वृषभ राशि में गोचर  

14 सितंबर 2025- मिथुन राशि में गोचर  

17 सितंबर 2025- कर्क राशि में गोचर  

18 सितंबर 2025- सिंह राशि में गोचर  

21 सितंबर 2025- कन्या राशि में गोचर हुआ.

24 सितंबर 2025- तुला राशि में गोचर हुआ.

26 सितंबर 2025- वृश्चिक राशि में गोचर हुआ.

29 सितंबर 2025- धनु राशि में गोचर हुआ.

अक्टूबर 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 अक्टूबर 2025- मकर राशि में गोचर

3 अक्टूबर 2025- कुंभ राशि में गोचर

6 अक्टूबर 2025- मीन राशि में गोचर

8 अक्टूबर 2025- मेष राशि में गोचर

10 अक्टूबर 2025- वृषभ राशि में गोचर

12 अक्टूबर 2025- मिथुन राशि में गोचर

14 अक्टूबर 2025- कर्क राशि में गोचर

16 अक्टूबर 2025- सिंह राशि में गोचर

18 अक्टूबर 2025- कन्या राशि में गोचर

21 अक्टूबर 2025- तुला राशि में गोचर

23 अक्टूबर 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

26 अक्टूबर 2025- धनु राशि में गोचर  

28 अक्टूबर 2025- मकर राशि में गोचर  

31 अक्टूबर 2025- कुंभ राशि में गोचर  

नवंबर 2025 में चंद्रमा का गोचर 

2 नवंबर 2025- मीन राशि में गोचर  

4 नवंबर 2025- मेष राशि में गोचर  

6 नवंबर 2025- वृषभ राशि में गोचर  

8 नवंबर 2025- मिथुन राशि में गोचर  

10 नवंबर 2025- कर्क राशि में गोचर  

12 नवंबर 2025- सिंह राशि में गोचर  

15 नवंबर 2025- कन्या राशि में गोचर  

17 नवंबर 2025- तुला राशि में गोचर  

20 नवंबर 2025- वृश्चिक राशि में गोचर  

22 नवंबर 2025- धनु राशि में गोचर   

25 नवंबर 2025- मकर राशि में गोचर  

27 नवंबर 2025- कुंभ राशि में गोचर  

29 नवंबर 2025- मीन राशि में गोचर  

दिसंबर 2025 में चंद्रमा का गोचर

1 दिसंबर 2025- मेष राशि में गोचर  

3 दिसंबर 2025- वृषभ राशि में गोचर  

5 दिसंबर 2025- मिथुन राशि में गोचर  

7 दिसंबर 2025- कर्क राशि में गोचर  

10 दिसंबर 2025- सिंह राशि में गोचर  

12 दिसंबर 2025- कन्या राशि में गोचर  

14 दिसंबर 2025- तुला राशि में गोचर  

17 दिसंबर 2025- वृश्चिक राशि में गोचर

19 दिसंबर 2025- धनु राशि में गोचर  

22 दिसंबर 2025- मकर राशि में गोचर  

24 दिसंबर 2025- कुंभ राशि में गोचर  

27 दिसंबर 2025- मीन राशि में गोचर  

29 दिसंबर 2025- मेष राशि में गोचर  

31 दिसंबर 2025- वृषभ राशि में गोचर  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 10 Dec 2025 07:40 AM (IST)
Moon Transit Astrology MOON Chandra Gochar 2025 Year Ender 2025
Embed widget