इजरायल में 100000 कमाए तो भारत में हो जाएंगे कितने रुपये? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया भर में कई लोग इजरायल की यात्रा करने या वहां नौकरी करने का सपना बहुत से देखते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस देश में जा रहे हैं, वहां की कमाई भारत के हिसाब से कितनी होती है. इजरायल एक छोटा-सा देश है, लेकिन तकनीक और इनोवेशन के मामले में दुनिया की सबसे आगे रहने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इजरायल की आधिकारिक करेंसी का नाम Israeli New Shekel (NIS) है. जिसे आमतौर पर Shekel (शेकेल) कहा जाता है. भारत और इजरायल की करेंसी वैल्यू में काफी अंतर है, इसलिए अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर कोई इजरायल में अच्छी कमाई करता है, तो भारतीय रुपये में उसकी कीमत कितनी होगी. तो आइए आज जानते हैं कि इजरायल में 100000 कमाए तो भारत में कितने रुपये हो जाएंगे. साथ ही इजरायल की मुद्रा भारतीय रुपये की तुलना में इतनी मजबूत क्यों है और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है.

इजरायल की मुद्रा कितनी मजबूत है?

इजरायल की अर्थव्यवस्था भले ही साइज में भारत से छोटी हो, लेकिन कई वजहों से उसकी करेंसी बेहद मजबूत मानी जाती है. यहां की स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था, टेक्नॉलॉजी, रक्षा और इनोवेशन सेक्टर में तेजी से विकास, बहुत कम और नियंत्रित महंगाई , बैंक ऑफ इजरायल की सख्त और प्रभावी मौद्रिक नीतियां. इन सभी कारणों से इजरायली शेकेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी पकड़ है, जो इसे भारतीय रुपये से कई गुना मजबूत बनाता है. आज के हिसाब से1 Israeli Shekel लगभग 27.92 भारतीय रुपये (INR) है यानी, 1 शेकेल लगभग 28 रुपये का है.

इजरायल में 1,00,000 कमाए तो भारत में कितने रुपये मिलेंगे?

अगर आप इजरायल में 100,000 शेकेल कमाते हैं, तो भारत में वह रकम 27,92,000 रुपये होगी यानी कि इजरायल में 1 लाख शेकेल कमाने पर आपको भारत में लगभग 27.92 लाख रुपये मिलेंगे. इजरायल में कमाई का मूल्य भारत की तुलना में काफी ज्यादा हो सकता है. लेकिन इजरायल में खर्चे भी भारत से ज्यादा होते हैं फिर भी, कमाई को भारतीय रुपये में बदलें तो रकम काफी अच्छी लगती है. इसलिए वहां नौकरी या काम करने वालों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण है.

