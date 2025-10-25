असरदार नींद के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वाला तरीका अपनाएं. एक्यूप्रेशर शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर हल्का दबाव डालकर नींद और तनाव से राहत देता है. जैसे स्पिरिट गेट पॉइंट, यह आपकी कलाई पर छोटी उंगली की ओर, कलाई से तीन उंगलियों नीचे होता है. इसे 2-3 मिनट हल्के दबाव से दबाएं. इसके अलावा विंड पूल पॉइंट, यह गर्दन और सिर के जोड़ के बीच होता है. इन पॉइंट्स को रोजाना सोने से पहले दबाने से शरीर में एनर्जी संतुलित होती है और नींद जल्दी आती है.