हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलबेहतर नींद के लिए सोने से पहले अपनाएं ये 4 आसान आदतें, जानिए रात की रिलैक्स रूटीन

नींद की कमी सिर्फ थकान या चिड़चिड़ापन नहीं लाती, बल्कि धीरे-धीरे दिल की बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज और याददाश्त की कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 03:21 PM (IST)
आजकल की खराब लाइफस्टाइल, काम का तनाव, सोशल मीडिया और बदलते रूटीन के कारण ज्यादातर लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं. रिसर्च बताती है कि भारत में करीब 60 प्रतिशत लोग रोजाना 6 घंटे से भी कम सोते हैं. नींद की कमी सिर्फ थकान या चिड़चिड़ापन नहीं लाती, बल्कि धीरे-धीरे दिल की बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज और याददाश्त की कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है. अगर आप चाहते हैं कि रात को बिस्तर पर जाते ही नींद आसानी से आ जाए तो कुछ आसान आदतें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं. तो चलिए आज हम आपको 4 असरदार नींद लाने वाले तरीके बताते हैं, जिन्हें अगर आप हर रात अपनाते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा.

बेहतर नींद के लिए सोने से पहले द मिलिट्री मेथड अपनाएं, यह तकनीक अमेरिकी नेवी में सैनिकों को जल्दी सोने के लिए सिखाई जाती है. इसका मकसद है शरीर और दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स करना.
द मिलिट्री मेथड को करने के लिए पहले अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों से लेकर चेहरे तक हर मांसपेशी को आराम दें, अब गहरी सांस लें और छोड़ें, इससे छाती और दिमाग दोनों को आराम मिलेगा, आंखें बंद करके अपने दिमाग में कोई शांत सीन सोचें. अगर ध्यान भटक रहा है, तो मन ही मन बोले कि मैं शांत हूं, मैं रिलैक्स हूं. कुछ दिन प्रेकटीस के बाद आप कुछ ही मिनटों में नींद महसूस करेंगे.
असरदार नींद के लिए दूसरा तरीका 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड है. यह तरीका आपकी सांसों के जरिए शरीर और दिमाग को रिलैक्स करता है. साथ ही योग और मेडिटेशन में भी इसका बहुत यूज होता है.
4-7-8 ब्रीदिंग मेथड करने के लिए नाक से धीरे-धीरे सांस लें और मन में 4 तक गिनें. अब 7 सेकंड तक सांस रोकें फिर मुंह से 8 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें. इसे 4 बार दोहराएं. यह तरीका आपके दिमाग की चिंता कम करता है और नींद के लिए तैयार करता है.
बेहतर नींद के लिए सोने से पहले प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यानी PMR अपनाएं. जब हमारे शरीर की मांसपेशियां तनाव में होती हैं, तो दिमाग भी आराम नहीं कर पाता, ऐसे में PMR तकनीक से शरीर को रिलैक्स कर आप गहरी नींद पा सकते हैं.
PMR तकनीक अपनाने के लिए पहले अपनी आइब्रो ऊपर उठाएं, 5 सेकंड तक रखें, फिर छोड़ दें और 10 सेकंड आराम करें फिर चेहरे पर मुस्कान लाएं, 5 सेकंड बाद छोड़ दें. इसी तरह कंधे, हाथ, पैर, पेट, पीठ और गर्दन तक हर हिस्से को बारी-बारी से टाइट और छोड़ें. हर बार छोड़ते समय महसूस करें कि तनाव शरीर से निकल रहा है. यह तरीका नींद आने के साथ-साथ मानसिक शांति भी देता है.
असरदार नींद के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वाला तरीका अपनाएं. एक्यूप्रेशर शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर हल्का दबाव डालकर नींद और तनाव से राहत देता है. जैसे स्पिरिट गेट पॉइंट, यह आपकी कलाई पर छोटी उंगली की ओर, कलाई से तीन उंगलियों नीचे होता है. इसे 2-3 मिनट हल्के दबाव से दबाएं. इसके अलावा विंड पूल पॉइंट, यह गर्दन और सिर के जोड़ के बीच होता है. इन पॉइंट्स को रोजाना सोने से पहले दबाने से शरीर में एनर्जी संतुलित होती है और नींद जल्दी आती है.
Published at : 25 Oct 2025 03:21 PM (IST)
