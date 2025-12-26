हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय कई सारे रीति-रिवाज निभाये जाते हैं, जिनमें से पीपल के पेड़ पर पानी से भरा मटका लटकाना भी एक प्राचीन परंपरा है. अक्सर लोग इसे देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं.