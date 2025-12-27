हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में पैरों की केयर भी जरूरी, इस फुट स्क्रब से मिनटों में दे पैरों को ग्लो

पैरों की स्किन रूखी, बेजान और कभी-कभी फटी हुई हो जाती हैअक्सर हम चेहरे और हाथों की देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की सही देखभाल नहीं करने से चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 08:33 AM (IST)
सर्दियों का मौसम पैरों की स्किन के लिए मुश्किल होता है. ठंडी हवा और नमी की कमी से पैरों की स्किन रूखी, बेजान और कभी-कभी फटी हुई हो जाती है. अक्सर हम चेहरे और हाथों की देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की सही देखभाल नहीं करने से चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में घरेलू विंटर फुट स्क्रब आपके पैरों को मुलायम, साफ और स्वस्थ बनाए रखने का आसान और प्रभावी तरीका है.

1/6
सर्दियों में पैरों की स्किन पर डेड स्किन जम जाती है, जिससे एड़ियां खुरदरी और कठोर हो जाती हैं. फुट स्क्रब से यह डेड स्किन हट जाती है और स्किन को सांस लेने का मौका मिलता है. साथ ही स्क्रब के बाद लगाई गई मॉइस्चराइजर क्रीम स्किन के अंदर तक पोषण पहुंचा पाती है. इससे पैरों की स्किन मुलायम और स्वस्थ रहती है.
2/6
फुट स्क्रब करने के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी में पैरों को 10–15 मिनट तक भिगोएं, ताकि स्किन नरम हो जाए. उसके बाद पैरों को हल्का सा पोंछ लें. तैयार स्क्रब को एड़ियों और तलवों पर लगाएं. 5–7 मिनट तक धीरे-धीरे मसाज करें फिर पैरों को साफ पानी से धोकर तौलिये से सुखा लें. आखिर में मोटी परत में फुट क्रीम या घी लगाकर मोजे पहनें, ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे.
Tags :
