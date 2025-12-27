एक्सप्लोरर
सर्दियों में पैरों की केयर भी जरूरी, इस फुट स्क्रब से मिनटों में दे पैरों को ग्लो
पैरों की स्किन रूखी, बेजान और कभी-कभी फटी हुई हो जाती हैअक्सर हम चेहरे और हाथों की देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की सही देखभाल नहीं करने से चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है.
सर्दियों का मौसम पैरों की स्किन के लिए मुश्किल होता है. ठंडी हवा और नमी की कमी से पैरों की स्किन रूखी, बेजान और कभी-कभी फटी हुई हो जाती है. अक्सर हम चेहरे और हाथों की देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की सही देखभाल नहीं करने से चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में घरेलू विंटर फुट स्क्रब आपके पैरों को मुलायम, साफ और स्वस्थ बनाए रखने का आसान और प्रभावी तरीका है.
