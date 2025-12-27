सर्दियों में पैरों की केयर भी जरूरी, इस फुट स्क्रब से मिनटों में दे पैरों को ग्लो

फुट स्क्रब करने के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी में पैरों को 10–15 मिनट तक भिगोएं, ताकि स्किन नरम हो जाए. उसके बाद पैरों को हल्का सा पोंछ लें. तैयार स्क्रब को एड़ियों और तलवों पर लगाएं. 5–7 मिनट तक धीरे-धीरे मसाज करें फिर पैरों को साफ पानी से धोकर तौलिये से सुखा लें. आखिर में मोटी परत में फुट क्रीम या घी लगाकर मोजे पहनें, ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे.