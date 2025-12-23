शिव के लिंग स्वरूप को शिवलिंग कहा गया है. सनातन धर्म में शिवलिंग पूजन के कड़े नियम बताए गए हैं. क्योंकि यह भगवान शिव का निराकार और अनंत स्वरूप है जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.