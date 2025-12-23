हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shivling: शिव भक्ति में गर्भवती महिलाओं को चेतावनी, क्यों प्रेग्नेंसी में नहीं छूना चाहिए शिवलिंग

Shivling Niyam: शास्त्रों में शिवलिंग पूजा के कठोर नियम बताए गए हैं. इन्हीं नियमों में एक है गर्भवती महिला का शिवलिंग को न छूना. आइए जानते हैं आखिर क्यों प्रेग्नेंट लेडी को नहीं छूना चाहिए शिवलिंग.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Dec 2025 01:13 PM (IST)
शिव के लिंग स्वरूप को शिवलिंग कहा गया है. सनातन धर्म में शिवलिंग पूजन के कड़े नियम बताए गए हैं. क्योंकि यह भगवान शिव का निराकार और अनंत स्वरूप है जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग पूजन करने से जुड़ी कई मान्यताएं और मत प्रचलित हैं. कई लोग ऐसा मानते हैं कि, प्रेग्नेंट महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं, आखिर ऐसा मानने के पीछे क्या कारण है.
गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग पूजन करने से जुड़ी कई मान्यताएं और मत प्रचलित हैं. कई लोग ऐसा मानते हैं कि, प्रेग्नेंट महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं, आखिर ऐसा मानने के पीछे क्या कारण है.
Published at : 23 Dec 2025 01:13 PM (IST)
Tags :
Pregnancy Lord Shiva Puja-Path Shivling Puja Shivling Puja Niyam

