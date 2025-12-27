कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज

कैंसर शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है. ट्यूमर की वजह से दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, खुजली या पेशाब की समस्या हो सकती है. बार-बार दर्द या असहजता के कारण मरीज की नींद टूटती रहती है. बुखार और थकान भी नींद में बाधा डालते हैं. इन सभी कारणों से मरीज को पूरी और गहरी नींद नहीं मिल पाती है.