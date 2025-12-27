कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थकैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 12:03 PM (IST)
रिसर्च बताती है कि कैंसर के लगभग हर दूसरे मरीज को नींद से जुड़ी कोई न कोई समस्या होती है. अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो इलाज का असर भी कम हो सकता है.

नींद हमारे शरीर और मन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा, पानी और खाना. नींद के दौरान शरीर खुद की मरम्मत करता है, दिमाग शांत होता है और इमोशनल बैलेंस रहता है. हालांकि, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी नींद लेना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है. रिसर्च बताती है कि कैंसर के लगभग हर दूसरे मरीज को नींद से जुड़ी कोई न कोई समस्या होती है. अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो इलाज का असर भी कम हो सकता है और मरीज शारीरिक और मानसिक रूप से और कमजोर महसूस कर सकता है. तो आइए जानते हैं कैंसर मरीजों में स्लीप डिसऑर्डर क्यों होता है, इसका क्या असर पड़ता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है.

कैंसर शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है. ट्यूमर की वजह से दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, खुजली या पेशाब की समस्या हो सकती है. बार-बार दर्द या असहजता के कारण मरीज की नींद टूटती रहती है. बुखार और थकान भी नींद में बाधा डालते हैं. इन सभी कारणों से मरीज को पूरी और गहरी नींद नहीं मिल पाती है.
कैंसर का इलाज जरूरी है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव नींद पर असर डालते हैं. जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी, स्टेरॉइड, दर्द निवारक और कुछ एंटीडिप्रेसेंट दवाएं. मतली, रात में पसीना आना, गर्मी लगना, पेट की समस्या. ये समस्याएं रात के समय ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे मरीज को सोने और सोए रहने में परेशानी होती है.
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
