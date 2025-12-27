एक्सप्लोरर
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
रिसर्च बताती है कि कैंसर के लगभग हर दूसरे मरीज को नींद से जुड़ी कोई न कोई समस्या होती है. अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो इलाज का असर भी कम हो सकता है.
नींद हमारे शरीर और मन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा, पानी और खाना. नींद के दौरान शरीर खुद की मरम्मत करता है, दिमाग शांत होता है और इमोशनल बैलेंस रहता है. हालांकि, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी नींद लेना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है. रिसर्च बताती है कि कैंसर के लगभग हर दूसरे मरीज को नींद से जुड़ी कोई न कोई समस्या होती है. अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो इलाज का असर भी कम हो सकता है और मरीज शारीरिक और मानसिक रूप से और कमजोर महसूस कर सकता है. तो आइए जानते हैं कैंसर मरीजों में स्लीप डिसऑर्डर क्यों होता है, इसका क्या असर पड़ता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है.
Published at : 27 Dec 2025 12:03 PM (IST)
