आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
ऑरेंज जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है. एक स्टडी के अनुसार ऑरेंज जूस का सेवन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़े मार्कर्स को कम कर सकता है.
आजकल ऑरेंज जूस एक बार फिर तेजी से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ ब्रेकफास्ट की आदत नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च है. दरअसल हालिया रिसर्च में 100 प्रतिशत ऑरेंज जूस को केवल मीठा ड्रिंक नहीं माना जा रहा, बल्कि सीमित मात्रा में लेने पर इसके कई हेल्थ बेनिफिट सामने आए हैं.ऐसे में अगर आप अभी इसे सिर्फ जूस समझते हैं तो हो सकता है आप इसके कई अहम फायदों से अनजान हो.
Published at : 27 Dec 2025 09:58 AM (IST)
