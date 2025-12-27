हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थआजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते

आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते

ऑरेंज जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है. एक स्टडी के अनुसार ऑरेंज जूस का सेवन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़े मार्कर्स को कम कर सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Dec 2025 09:58 AM (IST)
ऑरेंज जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है. एक स्टडी के अनुसार ऑरेंज जूस का सेवन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़े मार्कर्स को कम कर सकता है.

आजकल ऑरेंज जूस एक बार फिर तेजी से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ ब्रेकफास्ट की आदत नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च है. दरअसल हालिया रिसर्च में 100 प्रतिशत ऑरेंज जूस को केवल मीठा ड्रिंक नहीं माना जा रहा, बल्कि सीमित मात्रा में लेने पर इसके कई हेल्थ बेनिफिट सामने आए हैं.ऐसे में अगर आप अभी इसे सिर्फ जूस समझते हैं तो हो सकता है आप इसके कई अहम फायदों से अनजान हो.

1/5
दरअसल ऑरेंज जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है. न्यूट्रिशन जनरल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार ऑरेंज जूस का सेवन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़े मार्कर्स को कम कर सकता है. इसमें मौजूद विटामिन सी के कैरोटेनॉइड्स और फ्लैवोनॉइड्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं.
दरअसल ऑरेंज जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है. न्यूट्रिशन जनरल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार ऑरेंज जूस का सेवन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़े मार्कर्स को कम कर सकता है. इसमें मौजूद विटामिन सी के कैरोटेनॉइड्स और फ्लैवोनॉइड्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं.
2/5
वहीं ऑरेंज जूस का असर हार्ट हेल्थ पर भी देखा गया है. क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में छपी एक मेटा एनालिसिस बताती है कि नियमित रूप से ऑरेंज जूस पीने से ब्लड लिपिड और सूजन से जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स में सुधार हो सकता है.
वहीं ऑरेंज जूस का असर हार्ट हेल्थ पर भी देखा गया है. क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में छपी एक मेटा एनालिसिस बताती है कि नियमित रूप से ऑरेंज जूस पीने से ब्लड लिपिड और सूजन से जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स में सुधार हो सकता है.
Published at : 27 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Tags :
Orange Juice Benefits Orange Juice Research 100 Percent Orange Juice

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
टेलीविजन
'अकेले ही अपनी लड़ाईयां..' टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Salman Khan Birthday: सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, ये बड़ी हस्तियां हुईं शामिल | ABP
Rajasthan के बाद अब UP में खाप का नया फरमान, बच्चों को मोबाइल दिया तो होगी सख्त कार्रवाई
Cold Wave: उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी | Weather | IMD Alert | Breaking
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Salman Khan Birthday: 60 साल के हुए 'सुल्तान', बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला | Bollywood

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
टेलीविजन
'अकेले ही अपनी लड़ाईयां..' टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
जनरल नॉलेज
सपने में चिल्लाने पर भी क्यों नहीं निकलती है आवाज, क्या है इसके पीछे का साइंस
सपने में चिल्लाने पर भी क्यों नहीं निकलती है आवाज, क्या है इसके पीछे का साइंस
नौकरी
पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget