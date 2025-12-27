दरअसल ऑरेंज जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है. न्यूट्रिशन जनरल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार ऑरेंज जूस का सेवन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़े मार्कर्स को कम कर सकता है. इसमें मौजूद विटामिन सी के कैरोटेनॉइड्स और फ्लैवोनॉइड्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं.