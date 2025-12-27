एक्सप्लोरर
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, वजन कम करने में मदद मिलती है और पेट की समस्याओं से राहत मिलती है. जानिए सौंफ के पानी के नियमित सेवन से मिलने वाले फायदे.
आज के समय में सौंफ का पानी एक पावरफुल और हेल्दी ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने में मददगार साबित हो रहा है. अक्सर हम सौंफ को सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन सौंफ इससे कहीं ज्यादा उपयोगी है, जो कई बीमारियों में और शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है.
1/7
2/7
Published at : 27 Dec 2025 12:16 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
हेल्थ
5 Photos
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
हेल्थ
5 Photos
सर्दियों में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च क्यों बन जाते हैं किचन का जरूरी हिस्सा? जानें इनके फायदे
हेल्थ
7 Photos
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
हेल्थ
6 Photos
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
हरियाणा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion