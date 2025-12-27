हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक

सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक

सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, वजन कम करने में मदद मिलती है और पेट की समस्याओं से राहत मिलती है. जानिए सौंफ के पानी के नियमित सेवन से मिलने वाले फायदे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 12:16 PM (IST)
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, वजन कम करने में मदद मिलती है और पेट की समस्याओं से राहत मिलती है. जानिए सौंफ के पानी के नियमित सेवन से मिलने वाले फायदे.

आज के समय में सौंफ का पानी एक पावरफुल और हेल्दी ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने में मददगार साबित हो रहा है. अक्सर हम सौंफ को सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन सौंफ इससे कहीं ज्यादा उपयोगी है, जो कई बीमारियों में और शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है.

1/7
अगर आप सौंफ को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो यह पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने का काम करता है और हमारे पाचन को भी दुरुस्त रखता है.
अगर आप सौंफ को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो यह पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने का काम करता है और हमारे पाचन को भी दुरुस्त रखता है.
2/7
अगर कोई व्यक्ति सुबह खाली पेट सौंफ के पानी का सेवन करता है, तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. सौंफ का पानी पीने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि यह शरीर में जमा फालतू फैट को बाहर निकालने में सहायक होता है.
अगर कोई व्यक्ति सुबह खाली पेट सौंफ के पानी का सेवन करता है, तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. सौंफ का पानी पीने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि यह शरीर में जमा फालतू फैट को बाहर निकालने में सहायक होता है.
Published at : 27 Dec 2025 12:16 PM (IST)
Fennel Water Benefits Saunf Water Benefits Fennel Water Empty Stomach Fennel Water For Digestion

विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
Haridwar Firing Case: हरिद्वार गोलीकांड में घायल हिस्ट्रीशीटर की मौत | Haridwar | Vinay Tyagi death
UP SIR Vote Cut: यूपी में कट गए 2.89 करोड़ नाम, आखिर किसे हुआ बड़ा नुकसान?
Maharashtra Politics: Sharad Pawar और Ajit Pawar में गठबंधन पर नहीं बनी बात | Breaking | ABP News
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Cold Wave: पहाड़ो से मैदान तक ठंड का कहर , IMD ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी | Weather Alert

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
