एक्सप्लोरर
पहली रोटी क्यों होती है गाय के नाम? जानिए भूत यज्ञ से जुड़ा रहस्य
हिंदू धर्म गाय को माता का स्वरूप माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है. आखिर आपने कभी सोचा है कि गाय को पहली रोटी क्यों खिलाई जाती है? जानिए इसके पीछे का सच?
गाय को पहली रोटी क्यों दी जाती है
धर्म
6 Photos
दिल्ली-एनसीआर की इस जगह विलेन नहीं भगवान है रावण, 'बह्महत्या' जैसा पाप होता है पुतला जलाना
धर्म
6 Photos
नवरात्रि और दशहरा में शमी पत्तियों का महत्व! जानें इसका आदान-प्रदान करना क्यों हैं शुभ?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion