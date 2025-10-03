पहली रोटी क्यों होती है गाय के नाम? जानिए भूत यज्ञ से जुड़ा रहस्य

शास्त्रों के अनुसार गाय को खाना खिलाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है. श्राद्ध व तर्पण में भी गायों का अहम स्थान बताया गया है. वही वैज्ञानिक दृष्टि के नजरिए से बात करें तो गाय के पास बैठने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इन्हीं सब लाभों की वजह से हिंदू धर्म में गाय को पहली रोटी खाने को दी जाती है.