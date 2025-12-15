एक्सप्लोरर
धीरूभाई अंबानी के मोटिवेशनल कोट्स: बड़े सपने देखो छोटे सपने इंसान की ताकत को सीमित कर देते हैं!
Dhirubhai Ambani: धीरूभाई अंबानी भारत के महान रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक होने के साथ-साथ उनके मोटिवेशनल कोट्स जीवन में रोशनी भर देने का काम करते हैं, तो पढ़ें धीरूभाई अंबानी के मोटिवेशनल कोट्स.
धीरूभाई अंबानी
1/6
2/6
Published at : 15 Dec 2025 07:06 AM (IST)
धर्म
6 Photos
धीरूभाई अंबानी के मोटिवेशनल कोट्स: बड़े सपने देखो छोटे सपने इंसान की ताकत को सीमित कर देते हैं!
धर्म
8 Photos
शादी से पहले रोना, तीर मारना और पिटाई! दुनिया की ये 7 शादी की रस्में सुनकर चौंक जाएंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion