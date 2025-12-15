अब कुछ ही दिनों में नया साल 2026 आने वाला है. माना जाता है कि नए साल की शुरुआत अगर सकारात्मक उर्जा के साथ की जाए तो पूरे साल घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का संचार बना रहता है. इसके लिए आपको समुद्र मंथन से निकली कुछ विशेष चीजों को अपने घरों में रखना चाहिए.