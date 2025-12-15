हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मNew Year 2026: नए साल पर घर लाएं समुद्र मंथन से निकली ये पावन चीजें, सालभर बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा और धन-समृद्धि!

New Year 2026: समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए थे. मान्यता है कि यदि इनमें से कुछ शुभ वस्तुओं को घर में विधि-विधान से रखा जाए, जीवन में सुख-समृद्धि का वास बना रहता है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Dec 2025 01:55 PM (IST)
अब कुछ ही दिनों में नया साल 2026 आने वाला है. माना जाता है कि नए साल की शुरुआत अगर सकारात्मक उर्जा के साथ की जाए तो पूरे साल घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का संचार बना रहता है. इसके लिए आपको समुद्र मंथन से निकली कुछ विशेष चीजों को अपने घरों में रखना चाहिए.
समुद्र मंथन देव और असुरों के बीच हुआ था. जिसके बाद मंथन में 14 अनमोल रत्न प्रकट हुए थे. अगर उन रत्नों में से कुछ रत्नों को अपने घरों में सहेजकर रखा जाए तो दुख, नकारात्मक उर्जा और दरिद्रता दूर रहती है. चलिए जानते हैं किन शुभ चीजों को घर में रखना चाहिए.
समुद्र मंथन देव और असुरों के बीच हुआ था. जिसके बाद मंथन में 14 अनमोल रत्न प्रकट हुए थे. अगर उन रत्नों में से कुछ रत्नों को अपने घरों में सहेजकर रखा जाए तो दुख, नकारात्मक उर्जा और दरिद्रता दूर रहती है. चलिए जानते हैं किन शुभ चीजों को घर में रखना चाहिए.
Published at : 15 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Lord Vishnu Maa Laxmi New Year 2026

