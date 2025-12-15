हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kharmas 2025 Shopping: 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएंगे. खरमास लगते ही शुभ-मांगलिक कार्य एक माह के लिए वर्जित माने जाते हैं. आइए जानें क्या खरमास की अवधि में नए कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं या नहीं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Dec 2025 09:17 AM (IST)
Kharmas 2025 Shopping: 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएंगे. खरमास लगते ही शुभ-मांगलिक कार्य एक माह के लिए वर्जित माने जाते हैं. आइए जानें क्या खरमास की अवधि में नए कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं या नहीं.

खरमास 2025 नियम

सूर्य का गोचर जब गुरु की राशि धनु और मीन में होता है, तब खरमास लगता है. 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा और इसी के साथ खरमास की शुरुआत भी हो जाएगी.
खरमास की अवधि 30 दिनों की होती है. सूर्य जब धनु राशि से निकल मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाता है. इस तरह से 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक खरमास रहेंगे.
Published at : 15 Dec 2025 09:17 AM (IST)
