खरमास की अवधि 30 दिनों की होती है. सूर्य जब धनु राशि से निकल मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाता है. इस तरह से 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक खरमास रहेंगे.