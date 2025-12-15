Christmas 2025: क्रिसमस पर जन्मी बेटियों के रखें, ईसा मसीह से जुड़े ये खास नाम!

क्रिसमस 25 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर एक-दूसरे को गिफ्ट्स देने की परंपरा है, जो प्रेम और खुशी का प्रतीक मानी जाती है. क्रिसमस पर लोग न सिर्फ गिफ्ट देते हैं, बल्कि क्रिसमस से जुड़े नाम भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं. ऐसे नाम ईसा मसीह की याद दिलाते हैं और बच्चों के जीवन में शुभता, शांति और सकारात्मकता का संदेश लेकर आते हैं.