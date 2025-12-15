अधिकमास में इस एक तीर्थ में जरुर करें दर्शन, सालभर बनी रहती है सुख-समृद्धि

अधिकमास यानी अधिक पुण्य कमाने वाला महीना, अधिक मास श्रीहरि यानी विष्णु जी को समर्पित है.विष्णु पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम महीने में तीर्थ दर्शन करने वालों के समस्त पाप मिट जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है.