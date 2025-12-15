एक्सप्लोरर
अधिकमास में इस एक तीर्थ में जरुर करें दर्शन, सालभर बनी रहती है सुख-समृद्धि
Adhik Maas 2026: अधिकमास में तीर्थ दर्शन करना श्रेष्ठ माना गया है, कहते हैं इससे तमाम पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष पाता है. जानें अधिकमास में कौन से तीर्थ जाना चाहिए.
अधिक मास 2026
1/6
2/6
Published at : 15 Dec 2025 10:16 AM (IST)
Tags :Jagannath Puri Adhik Maas 2026
ऐस्ट्रो
8 Photos
शादी से पहले रोना, तीर मारना और पिटाई! दुनिया की ये 7 शादी की रस्में सुनकर चौंक जाएंगे आप
ऐस्ट्रो
5 Photos
इंटरव्यू में रुकावट डालते हैं बुध, सूर्य और राहु? जानिए कितना दोष ग्रहों का और कितना आपका?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion