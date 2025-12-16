एक्सप्लोरर
हनुमान जी की कृपा पाने का चमत्कारी उपाय: किस तेल का दीया दूर करता है संकट और खोलता है भाग्य के द्वार! जाने
Hanuman Puja :अगर जीवन में डर लग रहा हो, बाधाएं आ रही हों या आर्थिक परेशानियों का सामना बढ़ गया हो, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सही तेल का दीया जलाना फायदेमंद हो सकता है.
मंगलवार पूजा
1/6
2/6
Published at : 16 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :Lord Hanuman Dipdan Tuesday Puja
धर्म
6 Photos
हनुमान जी की कृपा पाने का चमत्कारी उपाय: किस तेल का दीया दूर करता है संकट और खोलता है भाग्य के द्वार! जाने
धर्म
6 Photos
नए साल पर घर लाएं समुद्र मंथन से निकली ये पावन चीजें, सालभर बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा और धन-समृद्धि!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
क्रिकेट
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
बॉलीवुड
'धुरंधर' ने दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड
पंजाब
अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला सोच समझकर लिया गया था'
Advertisement
धर्म
6 Photos
हनुमान जी की कृपा पाने का चमत्कारी उपाय: किस तेल का दीया दूर करता है संकट और खोलता है भाग्य के द्वार! जाने
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion