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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मShani Sade Sati: साढ़ेसाती के दौरान बार-बार मिल रहे हैं ये संकेत? हो सकता है शनि का प्रभाव

Shani Sade Sati: साढ़ेसाती के दौरान बार-बार मिल रहे हैं ये संकेत? हो सकता है शनि का प्रभाव

Shani Sade Sati: साढ़ेसाती के दौरान कौन-से संकेत मिल सकते हैं? जानिए ज्योतिष के अनुसार शनि के प्रभाव से जुड़े सामान्य संकेत, सावधानियां और महत्वपूर्ण बातें.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 14 Jul 2026 10:01 AM (IST)
Shani Sade Sati: साढ़ेसाती के दौरान कौन-से संकेत मिल सकते हैं? जानिए ज्योतिष के अनुसार शनि के प्रभाव से जुड़े सामान्य संकेत, सावधानियां और महत्वपूर्ण बातें.

साढ़ेसाती

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वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. यह तब शुरू होती है जब शनि जन्म कुंडली के चंद्रमा से एक राशि पहले प्रवेश करते हैं और अगली दो राशियों तक रहते हैं.
वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. यह तब शुरू होती है जब शनि जन्म कुंडली के चंद्रमा से एक राशि पहले प्रवेश करते हैं और अगली दो राशियों तक रहते हैं.
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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान व्यक्ति को जीवन में कई तरह के अनुभव हो सकते हैं. हालांकि, साढ़ेसाती का प्रभाव हर व्यक्ति पर उसकी जन्म कुंडली, दशा और कर्मों के अनुसार अलग-अलग होता है.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान व्यक्ति को जीवन में कई तरह के अनुभव हो सकते हैं. हालांकि, साढ़ेसाती का प्रभाव हर व्यक्ति पर उसकी जन्म कुंडली, दशा और कर्मों के अनुसार अलग-अलग होता है.
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ज्योतिष के अनुसार इस अवधि में व्यक्ति को सफलता के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और परिणाम मिलने में समय लग सकता है.
ज्योतिष के अनुसार इस अवधि में व्यक्ति को सफलता के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और परिणाम मिलने में समय लग सकता है.
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परिवार, नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां आने की स्थिति बन सकती है. शनि को कर्म और उत्तरदायित्व का ग्रह माना जाता है. कुछ लोगों को निर्णय लेने में दुविधा, मानसिक दबाव या आत्ममंथन की स्थिति का अनुभव हो सकता है.
परिवार, नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां आने की स्थिति बन सकती है. शनि को कर्म और उत्तरदायित्व का ग्रह माना जाता है. कुछ लोगों को निर्णय लेने में दुविधा, मानसिक दबाव या आत्ममंथन की स्थिति का अनुभव हो सकता है.
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इस समय अनावश्यक खर्चों से बचने और धन का सोच-समझकर उपयोग करने की सलाह दी जाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार साढ़ेसाती व्यक्ति के धैर्य, अनुशासन और कर्मों की परीक्षा लेने वाली अवधि मानी जाती है.
इस समय अनावश्यक खर्चों से बचने और धन का सोच-समझकर उपयोग करने की सलाह दी जाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार साढ़ेसाती व्यक्ति के धैर्य, अनुशासन और कर्मों की परीक्षा लेने वाली अवधि मानी जाती है.
Published at : 14 Jul 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Astro Tips Shani Sade Sati Saturn Transit Sade Sati Shani Dev Astrology Saturn Effects

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