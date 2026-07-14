Shani Sade Sati: साढ़ेसाती के दौरान बार-बार मिल रहे हैं ये संकेत? हो सकता है शनि का प्रभाव

वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. यह तब शुरू होती है जब शनि जन्म कुंडली के चंद्रमा से एक राशि पहले प्रवेश करते हैं और अगली दो राशियों तक रहते हैं.