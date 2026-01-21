हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'

IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'

IND vs NZ 1st T20I: नागपुर में अभिषेक शर्मा के पास मौका होगा कि वह एक रिकॉर्ड लिस्ट में अपने गुरु युवराज सिंह से आगे निकल जाएं. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 आज नागपुर में खेला जाएगा.

By : शिवम | Updated at : 21 Jan 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

नागपुर के वीसीए स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. वह पूर्व क्रिकेटर और उनके गुरु युवराज सिंह को एक रिकॉर्ड लिस्ट में पीछे छोड़ सकते हैं. मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा. टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये भारत की आखिरी है, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें अभषेक पर होंगी.

अभिषेक शर्मा वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे, जिसमें भारत 1-2 से हार गया. टी20 में अभिषेक खेलेंगे, जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं. वह पहली गेंद से बड़ा हिट लगाते हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी छवि ऐसी बना ली कि अच्छे-अच्छे गेंदबाज उनके सामने डरते हैं. अभिषेक दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं, जो एक रिकॉर्ड लिस्ट में युवराज सिंह को पीछे छोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

युवी को पीछे छोड़ेंगे अभिषेक शर्मा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 205 छक्के हैं. दूसरे नंबर पर 187 छक्कों के साथ यूएई के मुहम्मद वसीम हैं. सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने के मामले में अभिषेक 7वें स्थान पर हैं, लेकिन आज वह युवराज सिंह को पीछे छोड़कर छठे नंबर पर आ सकते हैं.

अभिषेक शर्मा को सिर्फ 2 छक्के और लगाने हैं. अभी अभिषेक ने 33 मैच खेले हैं, जिनमें 73 छक्के लगा चुके हैं. युवराज ने 58 मैचों में 74 छक्के लगाए थे. उनसे आगे केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्यकुमार हैं.

T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  • रोहित शर्मा- 205 
  • सूर्यकुमार यादव- 155
  • विराट कोहली- 124 
  • हार्दिक पांड्या- 106
  • केएल राहुल- 99
  • युवराज सिंह- 74 
  • अभिषेक शर्मा- 73

कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मैच लाइव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 आज (21 जनवरी) नागपुर में जमता के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. टॉस 6:30 बजे होगा और मैच 7 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसरण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Jan 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Yuvraj Singh IND Vs NZ 1st T20 INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ NAGPUR Most Sixes In T20I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
Advertisement

वीडियोज

China Risk vs India’s Phone Factories: Budget 2026 का सबसे बड़ा Test | Paisa Live
Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
जनरल नॉलेज
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget