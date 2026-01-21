हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: चोरी या बेबसी? बुजुर्ग महिला ने चुराई मूर्ति पर डली शॉल, वीडियो देख पिघल जाएगा आपका भी दिल

Video: चोरी या बेबसी? बुजुर्ग महिला ने चुराई मूर्ति पर डली शॉल, वीडियो देख पिघल जाएगा आपका भी दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो एक सीसीटीवी फुटेज है. यह सीसीटीवी फुटेज एक मंदिर से सामने आया है जहां मूर्तियों को भक्तजनों ने शॉल औढ़ा रखी थी ताकि भगवान को ठंड न लग जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Jan 2026 03:40 PM (IST)
ठंड का मौसम है और गलन इतनी है कि कोई व्यक्ति अगर बगैर गर्म कपड़ों के अगर बाहर निकल जाए तो ठंड से उसकी जान पर भी बन सकती है. ऐसे में जो बेबस हैं और गरीब हैं, जिनके सिरों पर छत नहीं हैं वो ठंड से बचने के लिए जो भी करें लोग उसे बेबसी ही कहेंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल उठेगा कि ठंड से बचने के लिए इस महिला ने जो किया वो वाकई में बेबसी थी या चोरी? वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे.

बुजुर्ग महिला ने मंदिर में रखी मूर्ति से चोरी किया शॉल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो एक सीसीटीवी फुटेज है. यह सीसीटीवी फुटेज एक मंदिर से सामने आया है जहां मूर्तियों को भक्तजनों ने शॉल औढ़ा रखी थी ताकि भगवान को ठंड न लग जाए. आपको बता दें कि भक्त अपनी आस्था में कई बार ऐसा करते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि दो महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश करती हैं और मूर्तियों पर रखी शॉल को उतार लेती हैं, जी हां, पहली नजर में आपको ये चोरी लग सकती है. लेकिन क्या ये वाकई में चोरी थी?

बेबसी साफ झलकी, केवल शॉल को ही लगाया हाथ

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला ने मूर्ति से केवल शॉल की चोरी की है, जिससे यूजर्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है महिला की बेबसी रही हो और उसने ठंड का इंतजाम करने के लिए इस काम को अंजाम दिया हो. हालांकि वीडियो में दोनों महिलाओं ने पहले से शॉल औढ़ा हुआ है, लेकिन ठंड के आगे भक्ति यहां पीछे रह गई और महिला ने मूर्ति का पर रखे शॉल को चोरी कर लिया.

यूजर्स बोले, बेचारी मजबूर होगी

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हो सकता है बेचारी मजबूर हो. एक और यूजर ने लिखा...मूर्तियों को ठंड नहीं लगती है, लेकिन जिन में जान है उन्हें लगती है. तो ये चोरी नहीं बेबसी थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारी ठंड से परेशान होगी इसलिए केवल शॉल लेकर गई है.

Published at : 21 Jan 2026 03:40 PM (IST)
