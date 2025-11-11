Mangalsutra Dream Meaning: सपने में मंगलसूत्र का दिखना, टूटना या खोना क्या संकेत दर्शाता है? जानिए इसका शुभ-अशुभ अर्थ?

सपने में मंगलसूत्र उतारने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. ऐसा सपना आने का मतलब आपके पति पर किसी तरह की विपत्ति आ सकती है या वह काफी तनाव का सामना कर सकते हैं. ऐसे सपने आते हैं तो भगवान शिव का स्मरण करें और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें.