हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMangalsutra Dream Meaning: सपने में मंगलसूत्र का दिखना, टूटना या खोना क्या संकेत दर्शाता है? जानिए इसका शुभ-अशुभ अर्थ?

Mangalsutra Dream Meaning: सपने में मंगलसूत्र का दिखना, टूटना या खोना क्या संकेत दर्शाता है? जानिए इसका शुभ-अशुभ अर्थ?

Mangalsutra in Dream: सपने में मंगलसूत्र का दिखना शुभ संकेत माना जाता है. लेकिन सपने में मंगलसूत्र का टूटना, पहनना, बेचना, खरीदना, किसी और का पहनना का क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र से जानिए जवाब.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Mangalsutra in Dream: सपने में मंगलसूत्र का दिखना शुभ संकेत माना जाता है. लेकिन सपने में मंगलसूत्र का टूटना, पहनना, बेचना, खरीदना, किसी और का पहनना का क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र से जानिए जवाब.

सपने में मंगलसूत्र देखने का मतलब

1/10
हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है. मंगलसूत्र में मंगल का मतलब अच्छा यानी शुभ, कल्याणकारी और मंगलकारी होता है, जबकि सूत्र का अर्थ धागा होता है. आज हम आपको सपने में मंगलसूत्र का टूटना, पहनना, मंगलसूत्र खरीदना, देखना और मंगलसूत्र के बेचने का अर्थ बताएंगे.
हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है. मंगलसूत्र में मंगल का मतलब अच्छा यानी शुभ, कल्याणकारी और मंगलकारी होता है, जबकि सूत्र का अर्थ धागा होता है. आज हम आपको सपने में मंगलसूत्र का टूटना, पहनना, मंगलसूत्र खरीदना, देखना और मंगलसूत्र के बेचने का अर्थ बताएंगे.
2/10
सपने में मंगलसूत्र का दिखना उसकी स्थिति पर निर्भर करता है. सपने में आपने मंगलसूत्र को अच्छी स्थिति में देखा तो परिणाम अच्छे मिलते हैं. वही अगर बुरी स्थिति में मंगलसूत्र दिखाई दे रहा है तो संभवित ये सावधानी बरतनें का संकेत हो सकता है.
सपने में मंगलसूत्र का दिखना उसकी स्थिति पर निर्भर करता है. सपने में आपने मंगलसूत्र को अच्छी स्थिति में देखा तो परिणाम अच्छे मिलते हैं. वही अगर बुरी स्थिति में मंगलसूत्र दिखाई दे रहा है तो संभवित ये सावधानी बरतनें का संकेत हो सकता है.
3/10
सपने में मंगलसूत्र उतारने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. ऐसा सपना आने का मतलब आपके पति पर किसी तरह की विपत्ति आ सकती है या वह काफी तनाव का सामना कर सकते हैं. ऐसे सपने आते हैं तो भगवान शिव का स्मरण करें और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें.
सपने में मंगलसूत्र उतारने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. ऐसा सपना आने का मतलब आपके पति पर किसी तरह की विपत्ति आ सकती है या वह काफी तनाव का सामना कर सकते हैं. ऐसे सपने आते हैं तो भगवान शिव का स्मरण करें और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें.
4/10
सपने में मंगलसूत्र खरीदना शुभ संकेत की ओर इशारा करता है. इसका मतलब आप ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जिसका संबंध सुहाग से है. यह संकेत आर्थिक लाभ के साथ शुभ संदेश से भी भरा हो सकता है.
सपने में मंगलसूत्र खरीदना शुभ संकेत की ओर इशारा करता है. इसका मतलब आप ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जिसका संबंध सुहाग से है. यह संकेत आर्थिक लाभ के साथ शुभ संदेश से भी भरा हो सकता है.
5/10
सपने में मंगलसूत्र बेचने का मतलब आपको सावधान रहने की जरूरत है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आना अशुभ माना जाता है. इसका मतलब है कि आपका पति आपको धोखा दे सकता है.
सपने में मंगलसूत्र बेचने का मतलब आपको सावधान रहने की जरूरत है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आना अशुभ माना जाता है. इसका मतलब है कि आपका पति आपको धोखा दे सकता है.
6/10
सपने में मंगलसूत्र पहनने का मतलब शुभ संकेतों से भरा होता है. इसका अर्थ है कि आपको सौभाग्य में वृद्धि होगी और पति का प्यार भी मिलेगा.
सपने में मंगलसूत्र पहनने का मतलब शुभ संकेतों से भरा होता है. इसका अर्थ है कि आपको सौभाग्य में वृद्धि होगी और पति का प्यार भी मिलेगा.
7/10
सपने में मंगलसूत्र दूसरे को देना का अर्थ है कि, यह पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बन सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आना अशुभ माना जाता है. सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी को देना नहीं चाहिए और नहीं किसी ओर का मंगलसूत्र पहनना चाहिए.
सपने में मंगलसूत्र दूसरे को देना का अर्थ है कि, यह पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बन सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आना अशुभ माना जाता है. सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी को देना नहीं चाहिए और नहीं किसी ओर का मंगलसूत्र पहनना चाहिए.
8/10
सपने में मंगलसूत्र टूटने का मतलब होता है कि, आपके वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है. पति-पत्नी का रिश्ता अस्थिर होने के साथ तनावभरा हो सकता है.
सपने में मंगलसूत्र टूटने का मतलब होता है कि, आपके वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है. पति-पत्नी का रिश्ता अस्थिर होने के साथ तनावभरा हो सकता है.
9/10
सपने में मंगलसूत्र खोने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. सुहाग की सामग्री खोने का मतलब पति पत्नी के व्यवहार में प्यार की कमी होने का संकेत है. इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर पति पत्नी दोनों को अपने रिश्ते में संयम से काम लेना चाहिए.
सपने में मंगलसूत्र खोने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. सुहाग की सामग्री खोने का मतलब पति पत्नी के व्यवहार में प्यार की कमी होने का संकेत है. इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर पति पत्नी दोनों को अपने रिश्ते में संयम से काम लेना चाहिए.
10/10
सपन में मंगलसूत्र चोरी होने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपका पति आप से ज्यादा किसी ओर से प्यार करता है. स्वपन्न शास्त्र में इसके लिए भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है.
सपन में मंगलसूत्र चोरी होने का मतलब अशुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपका पति आप से ज्यादा किसी ओर से प्यार करता है. स्वपन्न शास्त्र में इसके लिए भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है.
Published at : 11 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Tags :
Swapna Shastra Married Women

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
Delhi Blast: डॉक्टर परवेज का है PAK से गहरा कनेक्शन? पड़ोसी ने ABP के कैमरे पर दिया बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget