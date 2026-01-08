रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. भारती और वरुण की शादी के बाद अनुपमा अब अहमदाबाद प्रार्थना की गोद भराई के लिए पहुंच चुकी है. किंजल और अंश ने अनुपमा का शानदार तरीके से स्वागत किया.

इसी बीच अब शो में नया तमाशा शुरू हो चुका है. दिवाकर के प्यार में पाखी पूरी तरह से पागल हो चुकी है,उसने उसे बहला फुसलाकर अपनी जाल में फंसा लिया है. दिवाकर को पाखी के साथ देखने ही अनुपमा का पारा हाई हो जाता है. हालांकि, पाखी कहती है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो उसका होने वाला पति है.

अनुज से दिवाकर की तुलना करेगी पाखी

पाखी की इस बात को सुन अनुपमा को सदमा लगता है. वो पाखी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझती. बल्कि, अपनी मां को कहती है कि आप दादी बनने के बाद अनुज जी से दूसरी शादी कर सकती हैं और मैं अभी दूसरी शादी नहीं कर सकती.

अनुज का नाम सुनकर अनुपमा भड़क जाती है. इसी बीच राही और प्रेम भी वहां पहुंचते है. राही को अनुपमा कहती है कि वही पाखी को समझाए. लेकिन, पाखी तो राही को भी जला-कटा सुना देती है. प्रेम भी पाखी को समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती. दूसरी, तरफ कोठारी परिवार में भी नया ड्रामा शुरू हो चुका है.

क्योंकि, वसुंधरा अब फार्म हाउस जा रही है. उसको पसंद नहीं कि प्रार्थना की गोद भराई में उसके ससुराल से कोई आए. ऐसे में अंश और प्रार्थना ने मिलकर बड़ा प्लान बना लिया है, जो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा. इधर, अंश भी अनुपमा से इस बारे में बात करता हुआ दिखाई देता है.

अनुपमा से अंश कहता है कि दो एडल्ट लोग अगर साथ मिलकर कोई फैसला ले तो क्या वो गलत है. इस पर अनुपमा कहती है कि जिस फैसले से किसी को दुख ना हो वो सही है. अंश खुश हो जाता है. शो के अपकमिंग एपिसोड में खूब तमाशा देखने को मिलने वाला है.

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3: मोहनलाल की दृश्यम 3 की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानिए थिएटर्स में कब आएगी फिल्म