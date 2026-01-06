एक्सप्लोरर
Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए घर में कहां जलाएं दीपक ?
Sakat Chauth 2026: आज 6 जनवरी को सकट चौथ व्रत है. इस दिन संतान सुख पाने या बच्चों की खुशहाली के लिए घर में विशेष स्थान पर दीपक जलाना चाहिए, मान्यता है इससे मनोकामना जल्द सिद्ध होती है.
सकट चौथ 2026
1/6
2/6
Published at : 06 Jan 2026 06:30 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
माघ मेला 2026 में अघोरी साधु बने आकर्षण का केंद्र, जानिए अघोर परंपरा, रहस्य और साधना का सच
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 5 January 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
6 Photos
वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किस भारतीय संत को मानते है अपना गुरु, निधन पर देश में रखा था शोक
ऐस्ट्रो
6 Photos
रामायण और महाभारत काल के साक्षी भारत के ये प्राचीन मंदिर, जो जोड़ते हैं दो युगों को!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion