इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर

बीई (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) और बीटेक (बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) दोनों ही इंजीनियरिंग के अंडरग्रेजुएट कोर्स हैं, जिन्हें 12वीं के बाद किया जाता है. देशभर में लाखों छात्र हर साल इन कोर्सों में दाखिला लेते हैं.बीटेक और बीई दोनों ही चार साल के कोर्स हैं और इनमें आठ सेमेस्टर होते हैं. आम तौर पर दोनों डिग्रियों को बराबर माना जाता है और सरकारी व निजी नौकरियों में इनकी मान्यता लगभग समान होती है, लेकिन पढ़ाई के तरीके और फोकस एरिया में दोनों के बीच हल्का अंतर जरूर है.

बीई कोर्स की खासियत क्या है?

बीई कोर्स में सैद्धांतिक यानी थियोरिटिकल नॉलेज पर ज्यादा जोर दिया जाता है. इस कोर्स के तहत छात्रों को इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को गहराई से पढ़ाया जाता है. क्लासरूम टीचिंग और अकादमिक स्टडी के जरिए विषयों की मजबूत समझ विकसित की जाती है. यही वजह है कि बीई कोर्स उन छात्रों के लिए बेहतर माना जाता है, जो आगे चलकर रिसर्च, टीचिंग या एमटेक और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की योजना बनाते हैं.

बीटेक कोर्स किसके लिए बेहतर है?

बीटेक कोर्स ज्यादा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है. इसमें लैब वर्क, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और टेक्नोलॉजी के वास्तविक उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इस कोर्स का मकसद छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री के लिए तैयार करना होता है. जो छात्र टेक्नोलॉजी, मशीनों, सॉफ्टवेयर और फील्ड वर्क में रुचि रखते हैं, उनके लिए बीटेक एक बेहतर विकल्प साबित होता है.

कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अंतर

अक्सर देखा जाता है कि बीई डिग्री पारंपरिक विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में कराई जाती है, जबकि बीटेक कोर्स IIT, NIT, IIIT और अन्य तकनीकी संस्थानों में अधिक प्रचलित है. हालांकि अब यह फर्क काफी हद तक कम हो चुका है और कई संस्थान दोनों ही डिग्रियां ऑफर करते हैं.

करियर और सैलरी में फर्क है?

करियर और सैलरी के मामले में बीई और बीटेक में कोई बड़ा अंतर नहीं होता. सरकारी नौकरी, पीएसयू और निजी कंपनियों में दोनों डिग्रियों को समान रूप से मान्यता दी जाती है. कंपनियां डिग्री से ज्यादा उम्मीदवार की स्किल्स, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज को महत्व देती हैं.

कोर्स चुनना सही रहेगा?

बीई और बीटेक दोनों ही अच्छे इंजीनियरिंग कोर्स हैं. अगर आपकी रुचि थियोरी और रिसर्च में है तो बीई बेहतर विकल्प हो सकता है, वहीं अगर आप प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई चाहते हैं तो बीटेक आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा. सही कोर्स का चुनाव आपके भविष्य को बेहतर दिशा दे सकता है.

यह भी पढ़ें: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI