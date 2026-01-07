2026 में नई शुरुआत चाहते हैं? जीवन की दिशा बदल सकते हैं भारत के ये 5 शक्तिशाली तीर्थस्थल

भारत के तीर्थ स्थलों में तिरुपति मंदिर प्रमुख है. भक्त यहां सालों के इंतजार के बाद शुक्रिया, उम्मीदें और मन्नतें लेकर आते हैं. भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने से जीवन में परेशानियां दूर होने के साथ खुशहाली लाती है. तिरुपति को जो चीज ताकतवर बनाती है, वो है अनुशासन. लंबी-लंबी कतारें, थका देने वाली चढ़ाई और सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन भक्तों का यही समर्पण आशीर्वाद का काम करता है. कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि, तिरुपति के दर से जवाब लेकर नहीं, बल्कि राहत लेकर जाते हैं. जो भी लोग 2026 में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें तिरुपति जरूर जाना चाहिए.