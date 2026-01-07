2026 में नई शुरुआत चाहते हैं? जीवन की दिशा बदल सकते हैं भारत के ये 5 शक्तिशाली तीर्थस्थल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्म2026 में नई शुरुआत चाहते हैं? जीवन की दिशा बदल सकते हैं भारत के ये 5 शक्तिशाली तीर्थस्थल

2026 में यात्रा के केवल घूमने के उद्देश्य से ही नहीं करें, बल्कि खुद की शांति और अनुशासन को सिखाता है. इस साल सही इरादा, समय और श्रद्धा के साथ भारत के इन 5 तीर्थस्थलों पर जरूर घूमने जाए.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Jan 2026 11:44 AM (IST)
भारत के तीर्थ स्थल 2026

1/6
साल 2026 की शुरुआत होने के साथ लोगों ने अपना पूरा रूटीन बना लिया है. इसके अलावा साल भर घूमने की प्लानिंग अभी से कर ली होगी. हो सकता है सभी ने न कि हो लेकिन जिन्हें घूमना पसंद है, उन्होंने जरूर की होगी. इस साल अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत के इन 5 तीर्थस्थलों पर जरूर घूमकर आए.
2/6
भारत के तीर्थ स्थलों में तिरुपति मंदिर प्रमुख है. भक्त यहां सालों के इंतजार के बाद शुक्रिया, उम्मीदें और मन्नतें लेकर आते हैं. भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने से जीवन में परेशानियां दूर होने के साथ खुशहाली लाती है. तिरुपति को जो चीज ताकतवर बनाती है, वो है अनुशासन. लंबी-लंबी कतारें, थका देने वाली चढ़ाई और सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन भक्तों का यही समर्पण आशीर्वाद का काम करता है. कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि, तिरुपति के दर से जवाब लेकर नहीं, बल्कि राहत लेकर जाते हैं. जो भी लोग 2026 में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें तिरुपति जरूर जाना चाहिए.
Published at : 07 Jan 2026 11:44 AM (IST)
