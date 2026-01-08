हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल

वीडियो की शुरुआत बेहद सादगी भरे लेकिन दिल छू लेने वाले दृश्य से होती है. जैसे ही शिक्षक अपनी कार से स्कूल कैंपस में दाखिल होते हैं, वहां मौजूद बच्चे खुशी से झूम उठते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Jan 2026 07:05 AM (IST)
कभी-कभी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, बल्कि इंसान के दिल को छू लेने वाली कहानियां भी लेकर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. यह वीडियो एक ऐसे शिक्षक का है, जिनके लिए पढ़ाना महज नौकरी नहीं, बल्कि इबादत है. वीडियो में बच्चों का प्यार, सम्मान और शिक्षक की आंखों में छलकते भाव यह साबित कर देते हैं कि सच्ची शिक्षा किताबों से नहीं, रिश्तों से जन्म लेती है.

वीडियो की शुरुआत बेहद सादगी भरे लेकिन दिल छू लेने वाले दृश्य से होती है. जैसे ही शिक्षक अपनी कार से स्कूल कैंपस में दाखिल होते हैं, वहां मौजूद बच्चे खुशी से झूम उठते हैं. कुछ बच्चे दौड़ते हुए सीधे उनके गले लग जाते हैं, तो कोई मुस्कुराते हुए “हैप्पी बर्थडे सर” कहता नजर आता है. वीडियो के मुताबिक जिस दिन ये शूट किया गया, उस दिन शिक्षक का जन्मदिन था. बच्चों की आंखों में चमक और शिक्षक की नम आंखें इस रिश्ते की गहराई को बिना किसी शब्द के सभी के सामने रख रही है.

इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि यह शिक्षक रोजाना करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचते हैं. इतनी लंबी दूरी और रोजाना की थकान के बावजूद उन्होंने कभी ट्रांसफर कराने की इच्छा नहीं जताई. शिक्षक खुद कहते हैं कि सफर की सारी थकान उसी पल खत्म हो जाती है, जब बच्चे उन्हें देखकर दौड़ते हुए पास आते हैं. उनके मुताबिक बच्चों का यह प्यार हर इनाम से बड़ा है.

वीडियो को  madhavsingh005 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोई पूछे कि क्या कमाया है तो सर आप ये वीडियो दिखा देना. एक और यूजर ने लिखा...प्यार पैसे से बड़ा होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर कौन जाना चाहेगा.

Published at : 08 Jan 2026 07:05 AM (IST)
