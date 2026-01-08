हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीपिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन

पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन

ये निशान न सिर्फ आपकी स्किन के निखार को प्रभावित करते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस को भी कम कर देते हैं. कई बार लोग महंगे क्लिनिक ट्रीटमेंट्स या लेजर थेरेपी की ओर भागते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Jan 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

हममें से कई लोगों के लिए पिंपल्स सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं होते, बल्कि उनके बाद चेहरे पर रह गए गड्ढे या निशान (एक्ने स्कार्स) भी चिंता का कारण बन जाते हैं. ये निशान न सिर्फ आपकी स्किन के निखार को प्रभावित करते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस को भी कम कर देते हैं. कई बार लोग महंगे क्लिनिक ट्रीटमेंट्स या लेजर थेरेपी की ओर भागते हैं, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से भी इन गड्ढों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन स्मूद और निखरी दिखे और पिंपल्स के निशान धीरे-धीरे फीके पड़े, तो ये आसान और असरदार तरीके आजमाएं. 

बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूथ स्किन

1. जेंटल क्लींजिंग - चेहरे को दिन में दो बार हल्के और नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लींजर से धोना सही होता है. गुनगुने पानी का यूज करें और चेहरे को ज्यादा रगड़ें नहीं. जरूरत से ज्यादा या कड़ा क्लीनिंग करने से स्किन ड्राई हो जाती है. ड्राई स्किन खुद को बैलेंस करने के लिए ज्यादा तेल बनाने लगती है, जिससे पोर्स बड़े दिखते हैं. इसलिए हमेशा हल्के हाथ से चेहरा साफ करें और दिनभर की धूल-मिट्टी को धीरे-धीरे हटाएं. 

2. क्ले मास्क - क्ले मास्क हफ्ते में एक या दो बार लगाना फायदेमंद रहता है. यह स्किन से अतिरिक्त तेल निकालता है और पोर्स में जमा गंदगी को साफ करता है. रोजाना क्ले मास्क यूज करने से स्किन रूखी हो सकती है. हफ्ते में 1-2 बार ही यूज करना सही है. क्ले मास्क से स्किन की बनावट धीरे-धीरे सॉफ्ट और स्मूथ दिखने लगती है. 

3. मॉइस्चराइजिंग - जब स्किन सूखी होती है तो वह ज्यादा तेल बनाने लगती है, जिससे पोर्स और निशान और साफ दिख सकते हैं. इसलिए हल्का और नॉन-ग्रीसी मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है. इससे स्किन में नमी बनी रहती है. पोर्स कम उभरे हुए और स्किन स्मूथ दिखाई देती है. 

4. सनस्क्रीन - हर दिन SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है, चाहे आप घर में हों या बाहर जा रहे हों. सूरज की UV किरणें कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं. कोलेजन की कमी से पिंपल्स के निशान और गड्ढे समय के साथ और स्पष्ट हो जाते हैं. सूरज से सुरक्षा से धीरे-धीरे निशान फीके पड़ने लगते हैं और स्किन का रंग भी समान दिखाई देता है. 

5. डेली रूटीन - पिंपल्स के निशान और गड्ढे एक रात में नहीं मिटते, सही देखभाल, नियमित क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और सनस्क्रीन का नियमित यूज ही सबसे असरदार तरीका है. छोटे-छोटे कदम और सही आदतें समय के साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सुंदर बनाने में मदद करती हैं.

 यह भी पढ़ें: सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय

Published at : 08 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Skin Care Tips Home Remedies Smooth Skin Acne Scars Pimple Pits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही का आशिक बनेगा अनुपमा का दामाद, अंश और प्रार्थना के इस फैसले से शो में आएगा महाट्विस्ट
राही का आशिक बनेगा अनुपमा का दामाद, अंश और प्रार्थना लेंगे बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह
ब्यूटी
पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन
पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन
शिक्षा
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget