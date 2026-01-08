बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025-26 को लेकर इन दिनों एक और विवाद चर्चा में है. सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय क्रिकेट प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक को बीपीएल के प्रेजेंटेशन पैनल से बाहर कर दिया गया है. BPL में उन्हें ढाका लीग को कवर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया. अब इस पूरे मामले पर खुद रिद्धिमा पाठक ने सामने आकर सच्चाई बताई है.

रिद्धिमा पाठक ने जारी किया बयान

भारत की जानी-मानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर साफ किया कि उन्हें बीपीएल से निकाला नहीं गया है. उन्होंने खुद यह फैसला लिया कि वह इस लीग का हिस्सा नहीं बनेंगी.

रिद्धिमा ने कहा, “पिछले कुछ घंटों में यह कहानी फैलाई जा रही है कि मुझे बीपीएल से “ड्रॉप” कर दिया गया है. हालांकि यह सच नहीं है. मैंने खुद यह फैसला लिया कि मैं बीपीएल से हट जाऊं. मेरे लिए मेरा देश हमेशा सबसे पहले आता है और मैं क्रिकेट को किसी भी एक असाइनमेंट से कहीं ज्यादा महत्व देती हूं. मुझे सालों तक ईमानदारी, सम्मान और जुनून के साथ इस खेल की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और यह नहीं बदलेगा. मैं आगे भी ईमानदारी, स्पष्टता और खेल की भावना के लिए खड़ी रहूंगी. जिन सभी लोगों ने इस दौरान मुझे सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद. आपके मैसेज मेरे लिए कहीं ज्यादा मायने रखते हैं. क्रिकेट सच और खेल भावना का हकदार है और वह हमेशा उसी के साथ खड़ी रहेंगी. बस, मेरी ओर से इस पर कोई और टिप्पणी नहीं.”

विवादों के बीच BPL और IPL का मामला

यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंधों में तनाव चल रही हैं. हाल ही में BCCI के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए टीम से निकाल दिया. इसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से भी इनकार किया गया. ऐसे में साफ है कि क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दे इस वक्त राजनीति और कूटनीति से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं.