14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद मंगल अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे रूचक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है. जो उच्च अधिकारिक पद प्रदान करेगा साथ ही प्रसिद्धि, भूमि, गुण, अधिकार, साहस देता है.