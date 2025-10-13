कोसी बनाने की शुरुआत छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर की जाती है. इसके चारों ओर चार या सात गन्नों की मदद से एक छत्र बनाया जाता है. गन्ने को खड़ा करने से पहले उसके ऊपरी हिस्से पर लाल कपड़े में ठेकुआ और फल रखे जाते हैं.