हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे

न्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली और रेलवे के बीच होने वाले मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेलेंगे. विराट अब सीधा न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में एक्शन में दिखेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Jan 2026 07:58 AM (IST)
Virat Kohli Vijay Hazare Trophy Update: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के शुरुआती दो मैचों में खेलने उतरे विराट कोहली ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट ने पहले मैच में शतक तो दूसरे मुकाबले में अर्धशतक जड़ा. इसके बाद, डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले विराट विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में एक और मैच खेलेंगे, जो रेलवे के खिलाफ मंगलवार यानी 6 जनवरी, 2026 को खेला जाएगा. हालांकि अब दिल्ली के कोच ने कन्फर्म कर दिया है कि कोहली रेलवे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में नहीं खेलेंगे. यानी विराट अब सीधा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों में मैदान पर नजर आएंगे.

विराट ने दोनो मैचों में किया था शानदार प्रदर्शन

विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी विराट कोहली का ना खेलने का फैसला आखिरी समय पर लिया गया है. ये मुकाबला आज यानी 6 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा. बीसीसीआई के निर्देशों के अनुसार इस टूर्नामेंट में विराट पहले ही दिल्ली के लिए दो मैच खेल चुके हैं. उन्होंने आंध्र प्रदेश और गुजरात के खिलाफ मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने पहले मुकाबले में 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, तो दूसरे मुकाबले 77 रन बनाए थे. इन शानदार पारियों की बदौलत, दिल्ली ने लगातार दो जीत दर्ज की थीं.

दिल्ली के कोच ने विराट के ना खेलने पर बोला

दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, ‘नहीं वो (विराट) इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं हैं.’ बीसीसीआई के निर्देश के मुताबिक, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलना जरूरी होता है, जिसे विराट पहले ही पूरा कर चुके हैं. हालांकि, डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोहली रेलवे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलेंगे. दिल्ली के लिए अपने दो मैचों में विराट बेहतरीन फॉर्म में दिखें थे. इन पारियों के दौरान उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की और सबसे तेज 16000 लिस्ट-ए रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने ये मुकाम अपनी 330वीं पारी में हासिल किया और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने ये आंकड़ा 391 पारियों में बनाया था.

Published at : 06 Jan 2026 07:56 AM (IST)
VIRAT KOHLI IND VS NZ Delhi Vs Railways CRICKET Vijay Hazare Trophy 2025-26
