दक्षिण अमेरिका का देश पैराग्वे (Paraguay) अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था और शांत जीवनशैली के लिए जाना जाता है. अगर कोई भारतीय यात्री या निवेशक पैराग्वे के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में सवाल आता है कि पैराग्वे की करेंसी क्या है और भारतीय रुपये के मुकाबले इसकी क्या स्थिति है? हम आपको पैराग्वे की आधिकारिक करेंसी, उसकी वैल्यू, भारतीय रुपये से तुलना और इससे जुड़ी अहम बातें बताएंगे.

पैराग्वे की आधिकारिक मुद्रा का नाम गुआरानी (Guarani) है. इसका अंतरराष्ट्रीय करेंसी कोड PYG होता है. गुआरानी का नाम पैराग्वे की मूल गुआरानी जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो देश की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है. यह मुद्रा लंबे समय से पैराग्वे में प्रचलन में है और इसे दक्षिण अमेरिका में स्थित अन्य देशों की तुलना में स्थिर करेंसी माना जाता है.

भारतीय रुपया और पैराग्वे गुआरानी की तुलना

वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक पैराग्वे में 1 भारतीय रुपये की कीमत 75 पैराग्वे गुआरानी (PYG) के बराबर है. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय पैराग्वे में 1 लाख रुपए लेकर जाता है तो वहां उसकी कीमत 75 लाख पैराग्वे गुआरानी (PYG) के बराबर हो जाएगी. पैराग्वे की करेंसी में डिनॉमिनेशन (Denomination) ज्यादा है. इसका मतलब है कि वहां कीमतें हजारों में लिखी जाती हैं. पैराग्वे में एक कॉफी की कीमत 15,000 से 20,000 PYG हो सकती है.

पैराग्वे का केंद्रीय बैंक

Banco Central del Paraguay (BCP) पैराग्वे का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को कंट्रोल करने और फाइनेंस सिस्टम में बैलैंस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. ये देश की आधिकारिक मुद्रा गुआरानी (PYG) को भी जारी करता है. पैराग्वे की करेंसी गुआरानी को पहली बार 1944 में आधिकारिक रूप से पेश किया गया था. इससे पहले देश में पेसो (Peso) टेंड्र में था, लेकिन आर्थिक सुधारों और मौद्रिक स्थिरता की जरूरत को देखते हुए सरकार ने पेसो को हटाकर गुआरानी को अपनाया.

