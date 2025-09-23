कभी गौर से मकड़ी का जाल देखना. वह जितना बड़ा होता है, उतना ही नाजुक भी, फिर भी मकड़ी अपनी ही बनाई हुई चीजों में कभी भी फंसता नहीं है. उसी तरह मां दुर्गा भी माया को रचती हैं, लेकिन कभी भी उसमें फंसती नहीं हैं.