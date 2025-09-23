हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shardiya Navratri 2025: देवी दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी की अनकही कहानी? जानिए इसका रहस्य?

Shardiya Navratri 2025: देवी दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी की अनकही कहानी? जानिए इसका रहस्य?

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में कभी गौर से देखना माता दुर्गा की बिंदी के नीचे एक मकड़ी की आकृति बनी रहती है, जिस पर हमारा कम ही ध्यान जाता है. आइए जानते हैं इसका रहस्य!

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 23 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में कभी गौर से देखना माता दुर्गा की बिंदी के नीचे एक मकड़ी की आकृति बनी रहती है, जिस पर हमारा कम ही ध्यान जाता है. आइए जानते हैं इसका रहस्य!

देवी दुर्गा बिंदी के नीचे छोटी मकड़ी

1/6
क्या आपने कभी गौर किया है, पारंपरिक डाक शैली की मूर्तियों में देवी दुर्गा की बिंदी के नीचे एक छोटी से मकड़ी की आकृति बनी होती है. देखने में ये बात बेहद छोटी लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ काफी गहरा है?
क्या आपने कभी गौर किया है, पारंपरिक डाक शैली की मूर्तियों में देवी दुर्गा की बिंदी के नीचे एक छोटी से मकड़ी की आकृति बनी होती है. देखने में ये बात बेहद छोटी लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ काफी गहरा है?
2/6
मां दुर्गा की बिंदी के नीचे बनी मकड़ी की आकृति कोई सजावट नहीं, बल्कि महामाया का प्रतीक है, जिसे खुद देवी ने रचा है. एक ऐसी माया जो उनके अधीन हैं.
मां दुर्गा की बिंदी के नीचे बनी मकड़ी की आकृति कोई सजावट नहीं, बल्कि महामाया का प्रतीक है, जिसे खुद देवी ने रचा है. एक ऐसी माया जो उनके अधीन हैं.
3/6
कभी गौर से मकड़ी का जाल देखना. वह जितना बड़ा होता है, उतना ही नाजुक भी, फिर भी मकड़ी अपनी ही बनाई हुई चीजों में कभी भी फंसता नहीं है. उसी तरह मां दुर्गा भी माया को रचती हैं, लेकिन कभी भी उसमें फंसती नहीं हैं.
कभी गौर से मकड़ी का जाल देखना. वह जितना बड़ा होता है, उतना ही नाजुक भी, फिर भी मकड़ी अपनी ही बनाई हुई चीजों में कभी भी फंसता नहीं है. उसी तरह मां दुर्गा भी माया को रचती हैं, लेकिन कभी भी उसमें फंसती नहीं हैं.
4/6
मकड़ी हमें इस बात का आभास कराती है कि, जीवन भले ही इच्छाओं और तमाम भटकावों से भरा क्यों न हो, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं चाहिए. देवी दुर्गा की तरह हम भी भ्रम के जाल से ऊपर उठ सकते हैं.
मकड़ी हमें इस बात का आभास कराती है कि, जीवन भले ही इच्छाओं और तमाम भटकावों से भरा क्यों न हो, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं चाहिए. देवी दुर्गा की तरह हम भी भ्रम के जाल से ऊपर उठ सकते हैं.
5/6
जैसे कि विजडम लाइब्रेरी में कहा गया है कि, मकड़ी का जाला जीवन की नाजुकता और उसमें संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है. यह मूर्ति के संपूर्ण जानकारी में छिपा एक शांत पाठ है.
जैसे कि विजडम लाइब्रेरी में कहा गया है कि, मकड़ी का जाला जीवन की नाजुकता और उसमें संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है. यह मूर्ति के संपूर्ण जानकारी में छिपा एक शांत पाठ है.
6/6
तो अब अगली बार जब भी दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने खड़ा होने का मौका मिले, तो गौर से उनकी बिंदी के नीचे देखिए. वह छोटी सी मकड़ी भ्रम, शक्ति और सपष्टता की एक साफ कहानी बताएगी.
तो अब अगली बार जब भी दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने खड़ा होने का मौका मिले, तो गौर से उनकी बिंदी के नीचे देखिए. वह छोटी सी मकड़ी भ्रम, शक्ति और सपष्टता की एक साफ कहानी बताएगी.
Published at : 23 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Embed widget