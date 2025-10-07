हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मShani Dev: शनि देव किसके पुत्र हैं? जानिए पिता से मतभेद की असली वजह क्या थी?

Shani Dev: शनि देव किसके पुत्र हैं? जानिए पिता से मतभेद की असली वजह क्या थी?

Shani Dev: शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पत्नी संज्ञा उनके प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाईं, इसलिए उन्होंने अपनी परछाईं यानी छाया को उनकी सेवा में छोड़ दिया.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 07 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Shani Dev: शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पत्नी संज्ञा उनके प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाईं, इसलिए उन्होंने अपनी परछाईं यानी छाया को उनकी सेवा में छोड़ दिया.

शनि देव और सूर्य का संबंध

1/6
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शनि देव न्याय के देवता और कर्मफलदाता माने जाते हैं. वहीं सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है. दोनों के बीच पिता-पुत्र का रिश्ता है, लेकिन फिर भी उनके बीच मतभेद रहा.
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शनि देव न्याय के देवता और कर्मफलदाता माने जाते हैं. वहीं सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है. दोनों के बीच पिता-पुत्र का रिश्ता है, लेकिन फिर भी उनके बीच मतभेद रहा.
2/6
धार्मिक पुराणों में बताया गया है कि, शनि देव, सूर्य देव के पुत्र हैं. इसके बावजूद उनके संबंध सामान्य नहीं हैं. इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव का काला होना है.
धार्मिक पुराणों में बताया गया है कि, शनि देव, सूर्य देव के पुत्र हैं. इसके बावजूद उनके संबंध सामान्य नहीं हैं. इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव का काला होना है.
3/6
कथा के अनुसार, सूर्य देव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर सकी. इसलिए उन्होंने अपनी परछाईं यानी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया. और खुद भगवान शिव की तपस्या करने चली गई. बाद में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ.
कथा के अनुसार, सूर्य देव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर सकी. इसलिए उन्होंने अपनी परछाईं यानी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया. और खुद भगवान शिव की तपस्या करने चली गई. बाद में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ.
4/6
जब शनि देव गर्भ में थे, उस समय छाया कठोर तप कर रही थीं. उसी तप के कारण शनिदेव का रंग गहरा काला हुआ और उनका स्वभाव भी तपस्वी बन गया.
जब शनि देव गर्भ में थे, उस समय छाया कठोर तप कर रही थीं. उसी तप के कारण शनिदेव का रंग गहरा काला हुआ और उनका स्वभाव भी तपस्वी बन गया.
5/6
इसके बाद सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छाया से क्षमा मांगी. वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का कठिन दौर माना गया है. इस समय में व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है. लेकिन यही समय इंसान को मजबूत और जागरूक भी बनाता है.इसके बाद सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छाया से क्षमा मांगी. वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का कठिन दौर माना गया है. इस समय में व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है. लेकिन यही समय इंसान को मजबूत और जागरूक भी बनाता है.
इसके बाद सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छाया से क्षमा मांगी. वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का कठिन दौर माना गया है. इस समय में व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है. लेकिन यही समय इंसान को मजबूत और जागरूक भी बनाता है.इसके बाद सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छाया से क्षमा मांगी. वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का कठिन दौर माना गया है. इस समय में व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है. लेकिन यही समय इंसान को मजबूत और जागरूक भी बनाता है.
6/6
कहा जाता है कि, जब सूर्य देव ने अपने पुत्र को देखा, तो उन्हें संदेह हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं है. उन्होंने छाया का अपमान किया. अपनी माता का अपमान देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और यही घटना पिता-पुत्र के बीच दूरी की वजह बनी.
कहा जाता है कि, जब सूर्य देव ने अपने पुत्र को देखा, तो उन्हें संदेह हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं है. उन्होंने छाया का अपमान किया. अपनी माता का अपमान देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और यही घटना पिता-पुत्र के बीच दूरी की वजह बनी.
Published at : 07 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Surya Shani Dev

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Tata Tiago EV 2025 Facelift Review, Range | Auto Live
All-new Ducati Panigale V4 Detailed Walkaround: Features, Details all you need to know | Auto Live
2025 New BMW X3 diesel M Sport India review | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget