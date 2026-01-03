शनिवार का दिन सूर्यपुत्र शनिदेव को समर्पित है. शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता कहा जाता है. मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं. शनि दोष, जिसे 'साढ़े साती' या 'ढैया' के नाम से जाना जाता है, जो जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आता है.