Shani Dev Puja: शनि की साढ़ेसाती और ढैया से छुटकारा पाने के लिए पूजा में चढ़ाएं ये विशेष फूल
Flowers for Shani Dev Puja: शनिवार को शनि देव की पूजा में विशेष फूल अर्पित करने से रोग, कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव भी कम होता है.
शनिवार को शनिदेव पूजा
Published at : 03 Jan 2026 06:00 AM (IST)
