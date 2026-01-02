जीवित Nostradamus की 2026 को लेकर डरावनी चेतावनी: युद्ध, आपदाएं और बड़े साइबर अटैक!

2026 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ब्राजील के रहस्यवादी और भविष्यवक्ता एथोस सालोमे, जिन्हें लोग जीवत नास्त्रेदमस भी कहते हैं. उन्होंने आने वाले साल के लिए अपनी भविष्यवाणियों को साझा किया है. 39 साल के साइकिक ने बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें कोरोना वायरस महामारी की शुरुआथ से लेकर 2022 में रानी एलिजाबेथ की मौत शामिल हैं.