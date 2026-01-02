हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जीवित Nostradamus की 2026 को लेकर डरावनी चेतावनी: युद्ध, आपदाएं और बड़े साइबर अटैक!

जीवित Nostradamus की 2026 को लेकर डरावनी चेतावनी: युद्ध, आपदाएं और बड़े साइबर अटैक!

Athos Salome 2026 Prediction: एथोस सैलोमे, जिन्हें लोग जीवित नास्त्रेदमस के नाम से बुलाते हैं. साल 2026 के लिए उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं, जो डरावनी होने के साथ बड़े खतरे का इशारा है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Athos Salome 2026 Prediction: एथोस सैलोमे, जिन्हें लोग जीवित नास्त्रेदमस के नाम से बुलाते हैं. साल 2026 के लिए उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं, जो डरावनी होने के साथ बड़े खतरे का इशारा है.

एथोस सैलोम 2026 भविष्यवाणी

1/6
2026 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ब्राजील के रहस्यवादी और भविष्यवक्ता एथोस सालोमे, जिन्हें लोग जीवत नास्त्रेदमस भी कहते हैं. उन्होंने आने वाले साल के लिए अपनी भविष्यवाणियों को साझा किया है. 39 साल के साइकिक ने बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें कोरोना वायरस महामारी की शुरुआथ से लेकर 2022 में रानी एलिजाबेथ की मौत शामिल हैं.
2026 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ब्राजील के रहस्यवादी और भविष्यवक्ता एथोस सालोमे, जिन्हें लोग जीवत नास्त्रेदमस भी कहते हैं. उन्होंने आने वाले साल के लिए अपनी भविष्यवाणियों को साझा किया है. 39 साल के साइकिक ने बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें कोरोना वायरस महामारी की शुरुआथ से लेकर 2022 में रानी एलिजाबेथ की मौत शामिल हैं.
2/6
साल 2026 के लिए एथोस क्रिस्टल बॉल ने कुछ बेहद ही डरावने सपने देखें हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता से लेकर विश्व स्तर पर युद्ध जैसी चेतावनी शामिल हैं. एथोस ने चेतावनी दी है कि, ये युद्ध बिना किसी परिणाम के यूं ही चलते रहेंगे, जिस वजह से क्लाइमेट पर इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा. प्राकृतिक आपदाएं आने के साथ चीजें अव्यवस्थित होते चली जाएंगी.
साल 2026 के लिए एथोस क्रिस्टल बॉल ने कुछ बेहद ही डरावने सपने देखें हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता से लेकर विश्व स्तर पर युद्ध जैसी चेतावनी शामिल हैं. एथोस ने चेतावनी दी है कि, ये युद्ध बिना किसी परिणाम के यूं ही चलते रहेंगे, जिस वजह से क्लाइमेट पर इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा. प्राकृतिक आपदाएं आने के साथ चीजें अव्यवस्थित होते चली जाएंगी.
Published at : 02 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Nostradamus Athos Salome Predictions 2026 Prediction 2026

