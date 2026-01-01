Real name of spiritual teacher: ओशो से लेकर दलाई लामा तक, जानें इन महान हस्तियों के असली नाम!

ओशो का नाम शायद ही कोई नहीं जानता होगा. ओशो के नाम से मशहूर आध्यात्मिक गुरु का असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था. बहुत से लोगों को उनका असली नाम नहीं पता होगा. लोग उन्हें ओशो कहकर बुलाते थे. उनके फिलॉसॉफिकल विचार और ज्ञान आज की Genz कल्चर में काफी पसंद की जाती है.