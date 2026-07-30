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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपंजाब पेपर लीक पर सियासत तेज, BJP ने आप के खिलाफ खोला मोर्चा

पंजाब पेपर लीक पर सियासत तेज, BJP ने आप के खिलाफ खोला मोर्चा

BJP Protest In Delhi: भारतीय जनता पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है.

Written By : अजातिका सिंह |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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पंजाब में पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है. इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग की है.

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा भी शामिल होने आ गए हैं. वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत, स्वाती मालीवाल भी मौजूद हैं. प्रदर्शन के दौरान स्वाति मालीवाल ने कहा, "भगवंत मान हमेशा नशे में रहते हैं. कुछ साल पहले ये बात बोली थी कि TET का पेपर लीक हुआ है."

उन्होंने कहा, "वो बात नशे में बोली थी, ये आज नशे में बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ? ये एक तरह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बनाते हैं, जो AAP की B टीम है.  प्रदर्शन के दौरान 'Kejriwal , It’s Done Bro, you’re exposed' जैसी नारों का इस्तेमाल किया गया.

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केजरीवाल पर भड़के हर्ष मल्होत्रा? 

बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, "दिल्ली की जनता को केजरीवाल कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा लेकिन वो सब किया. इसी वजह से दिल्ली की जनता ने उन्हें भगाया है." उन्होंने कहा, "केजरीवाल की हिपोक्रेसी दिल्ली ने 10 साल देखी है. वे तिहाड़ में रहे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया. वे कोशिश करते रहे कि जेल से सरकार चलाऊं. वही अब पंजाब में हो रहा है. 

उन्होंने आगे कहा, "पंजाब का मुख्यमंत्री होश में नहीं है. पंजाब की सरकार को होश में लाने के लिए आए हैं. दिल्ली के भोले-भाले छात्रों के कंधों पर बंदूक रखी गई, बरगलाया गया और  जंतर-मंतर पर बड़ी-बड़ी बातें की गईं." वहीं उनका कहना है कि जंतर पर दिल्ली का एक छात्र नहीं था. वे AAP और कांग्रेस के गुंडे थे जो पार्लियामेंट में घुसना चाहते थे.

'पंजाब में फार्मा का पेपर लीक हुआ'

हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि पंजाब में फार्मा का पेपर लीक हुआ. आज वहां पेपर लीक हुआ है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ. 5-6 बार पहले भी हो चुका है.  इसलिए केजरीवाल से मांग करने आए हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज ही होना चाहिए. पंजाब के छात्रों के साथ BJP खड़ी होगी और उनका साथ देगी. 

नेताओं का कहना है कि AAP के कार्यालय तक हम जायेंगे और हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांगेगे. बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भारी बैरीकेडिंग कर रखी है. पुलिस की ओर से बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है.

पंजाब पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फिरोज शाह रोड पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है.

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Published at : 30 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
BJP Harsh Malhotra DELHI NEWS PUNJAB NEWS Punjab Paper Leak
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