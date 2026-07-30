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Best Time To Mop: पोछा लगाने का सही समय सुबह या शाम? जानें फर्श चमकाने का सही तरीका

Mopping Floor: झाड़ू और पोछा लगाना रोजमर्रा का काम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पोछा लगाने का भी सही समय हो सकता है? कई लोग सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू-पोछा कर देते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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Best Time To Mop Floor Morning Or Evening: घर की सफाई में झाड़ू और पोछा लगाना रोजमर्रा का काम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पोछा लगाने का भी सही समय हो सकता है? कई लोग सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू-पोछा कर देते हैं, जबकि कुछ लोग शाम को सारे काम खत्म होने के बाद फर्श साफ करना पसंद करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि पोछा सुबह लगाना बेहतर है या शाम को? सफाई के लिहाज से देखें तो इसका जवाब केवल घड़ी के समय पर निर्भर नहीं करता. घर में लोगों की आवाजाही और बाकी सफाई कब की जा रही है, यह ज्यादा मायने रखता है.

सुबह या शाम, कब लगाना चाहिए पोछा?

पोछा लगाने का सबसे अच्छा समय वह है जब घर में लोगों की आवाजाही कम हो और बाकी सफाई पूरी हो चुकी हो. सुबह सफाई करनी है तो उठते ही सबसे पहले पोछा लगाने के बजाय थोड़ा इंतजार करना बेहतर है. घर के सदस्य तैयार हो रहे हों, बच्चे स्कूल जा रहे हों या लोगों का लगातार आना-जाना हो तो गीले फर्श पर पैरों के निशान पड़ सकते हैं. इससे कुछ ही देर में फर्श दोबारा गंदा नजर आने लगता है.



Best Time To Mop: पोछा लगाने का सही समय सुबह या शाम? जानें फर्श चमकाने का सही तरीका

सफाई एक्सपर्ट के मुताबिक, सुबह पोछा लगाना हो तो मिड-मॉर्निंग का समय बेहतर हो सकता है, जब घर की शुरुआती भागदौड़ कम हो चुकी हो. वहीं शाम को पोछा लगा रहे हैं तो इसे बाकी काम खत्म होने के बाद करना बेहतर है. इससे फर्श को बिना ज्यादा आवाजाही के सूखने का समय मिल जाता है.

पोछा हमेशा आखिर में क्यों लगाना चाहिए?

घर की सफाई करते समय एक आसान नियम काम आता है, ऊपर से नीचे और सूखे से गीले की तरफ सफाई करना. इसका मतलब है कि पहले ऊंची जगहों और फर्नीचर की धूल साफ करें और सबसे आखिर में फर्श पर पोछा लगाएं. सबसे पहले कमरे में बिखरे खिलौने, जूते और दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें. इसके बाद शेल्फ, फर्नीचर और बेसबोर्ड जैसी जगहों की धूल साफ करें. किचन और बाथरूम में काउंटर और दूसरी सतहों को साफ करने के बाद फर्श पर झाड़ू या वैक्यूम करें. सबसे आखिर में पोछा लगाएं. अगर पहले पोछा लगा दिया और बाद में फर्नीचर या दूसरी जगहों की धूल साफ की तो गंदगी दोबारा फर्श पर गिर सकती है. ऐसे में आपको फिर से सफाई करनी पड़ सकती है.



Best Time To Mop: पोछा लगाने का सही समय सुबह या शाम? जानें फर्श चमकाने का सही तरीका

सुबह बहुत जल्दी पोछा लगाना क्यों सही नहीं?

सुबह के समय कई घरों में सबसे ज्यादा भागदौड़ रहती है. कोई ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. ऐसे समय में पोछा लगाने से गीले फर्श पर बार-बार चला जाता है. इससे पैरों के निशान पड़ने के साथ फर्श दोबारा गंदा होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए अगर सुबह ही सफाई करनी है तो पहले घर के बाकी काम और ड्राई क्लीनिंग पूरी कर लें. जब आवाजाही कम हो जाए, तब पोछा लगाएं। इससे फर्श को अच्छी तरह सूखने का समय मिलेगा और सफाई भी ज्यादा देर तक बनी रहेगी.

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शाम को पोछा लगाना कितना सही?

अगर आपके घर में दिनभर लोगों का आना-जाना रहता है तो शाम को पोछा लगाना सुविधाजनक हो सकता है. किचन की सफाई भी खाना बनाने और बर्तन साफ करने के बाद करना बेहतर माना जाता है. अगर किचन अभी इस्तेमाल हो रहा है और उसी दौरान आप उसे साफ कर रहे हैं तो कुछ ही देर बाद दोबारा गंदगी हो सकती है. इसी तरह शाम को घर के बाकी काम खत्म करने के बाद झाड़ू या वैक्यूम करके पोछा लगाया जा सकता है. इसके बाद फर्श पर आवाजाही कम रहे तो उसे सूखने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है.

पोछा लगाने से पहले झाड़ू जरूरी

पोछा लगाने से पहले फर्श से धूल, बाल, खाने के टुकड़े और दूसरी गंदगी हटाना जरूरी है. बिना झाड़ू या वैक्यूम किए सीधे गीला पोछा लगाने से धूल और गंदगी फर्श पर इधर-उधर फैल सकती है. इससे फर्श साफ होने के बजाय ज्यादा गंदा नजर आ सकता है. इसके अलावा पोछा लगाते समय बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. खासकर लकड़ी और लैमिनेट वाले फर्श पर अधिक पानी नुकसान पहुंचा सकता है. पोछा लगाने के बाद फर्श पूरी तरह सूखने तक उस पर चलने से बचें। गीले फर्श पर चलने से निशान पड़ सकते हैं और फिसलने का खतरा भी रहता है.

पूरा पोछा जरूरी नहीं तो क्या करें?

हर बार पूरे घर में पोछा लगाने की जरूरत नहीं होती. खाना गिरने, बच्चों के कुछ फैला देने या बाहर से आए गंदे जूतों के निशान पड़ने पर केवल उसी हिस्से को साफ किया जा सकता है. इसके लिए हल्का गीला माइक्रोफाइबर कपड़ा या स्प्रे मॉप इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Floor Cleaning Tips Best Time To Mop Mopping Floor
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