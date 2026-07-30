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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी

'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी

उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है. बलिया के एक मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि थाने, व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 30 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्तता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश के थाने अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के केंद्र नहीं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों का स्थान बनते जा रहे हैं.

कोर्ट ने बलिया के रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे संरक्षण दिए जाने के मामले को गंभीर भ्रष्टाचार का मामला माना.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को पूरे मामले की जांच कर रसड़ा थाने में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही डीजीपी को 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का हलफनामा कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया गया है.

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मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को

मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. यह आदेश हरेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बलिया के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने उनके ट्रक को मनमाने ढंग से ब्लैकलिस्ट कर दिया.

याचिका में यह भी दावा किया गया कि रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार ने अपने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते से पैसे निकालकर हरेंद्र यादव के नाम पर एक ट्रक खरीदा था.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Yogi Adityanath UP NEWS UP NEWS UP Police
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