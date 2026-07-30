'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्तता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश के थाने अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के केंद्र नहीं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों का स्थान बनते जा रहे हैं.

कोर्ट ने बलिया के रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे संरक्षण दिए जाने के मामले को गंभीर भ्रष्टाचार का मामला माना.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को पूरे मामले की जांच कर रसड़ा थाने में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही डीजीपी को 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का हलफनामा कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया गया है.

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मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को

मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. यह आदेश हरेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बलिया के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने उनके ट्रक को मनमाने ढंग से ब्लैकलिस्ट कर दिया.

याचिका में यह भी दावा किया गया कि रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार ने अपने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते से पैसे निकालकर हरेंद्र यादव के नाम पर एक ट्रक खरीदा था.