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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी

'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पेललेट गन के इस्तेमाल के मामले में छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Jul 2026 12:08 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पेललेट गन के इस्तेमाल के मामले को लेकर केंद्र और संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की और कहा कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई पावर कमेटी से जांच कराई जानी चाहिए. राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदर्शन के दौरान घायल हुए शेख इरशाद मंसूरी की मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट सामने आई है.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा,"छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और उनके खिलाफ हुई कथित बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई पावर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए."

MLC रिपोर्ट में सामने आए अहम तथ्य

20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान कथित पेललेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 25 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी की मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सर्जरी के दौरान उनके सिर, गर्दन, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों से कई धातु के कण (Metallic Foreign Bodies) निकाले गए.

यह भी पढ़ेंः 5 साल में 40 बार फेल हुआ NH इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का संसद में जवाब

24 जुलाई की मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है सर्जरी का विवरण

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के ईएनटी एवं हेड-नेक सर्जरी विभाग की 24 जुलाई की एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक, मरीज की 21 जुलाई 2026 को जनरल एनेस्थीसिया (GA) के तहत सर्जरी की गई. इस दौरान शरीर में फंसे विदेशी कणों को बाहर निकाला गया.

शरीर के कई हिस्सों से निकले धातु के कण

एमएलसी रिपोर्ट के 'डायग्नोसिस' सेक्शन में बताया गया है कि मरीज के सिर और गर्दन के कई हिस्सों में विदेशी कण फंसे हुए थे. ईएनटी ऑपरेशन थिएटर (OT) नोट्स के अनुसार, मरीज के दाएं मैक्सिलरी एंट्रम, दाईं ओर के निचले होंठ की अंदरूनी परत, दाएं कंधे, दाईं गर्दन और बाएं माथे से करीब 2 मिमी आकार के धातु के कण निकाले गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कण शरीर के मुलायम ऊतकों में सतही रूप से फंसे हुए थे.

आंख के पास भी मिला धातु का कण

रिपोर्ट के ऑप्थैल्मोलॉजी ऑपरेशन थिएटर नोट्स के अनुसार, मरीज की बाईं आंख के ऑर्बिटल हिस्से और निचली पलक की सर्जरी कर वहां से भी एक विदेशी कण निकाला गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आंख की मांसपेशी के ऊपरी हिस्से के पास करीब 8 से 10 मिमी गहराई में धातु का कण मिला. लगभग 3 मिमी का चीरा लगाकर उसे निकाला गया. निकाला गया कण करीब 3×3 मिमी आकार का था, जिसकी सतह धातु जैसी चमकदार, किनारे नुकीले और संरचना कठोर थी. शेख इरशाद मंसूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि सर्जरी के बाद उनके शरीर से कुल सात पेलेट जैसे धातु के कण निकाले गए हैं. उनका कहना है कि चेहरे के आसपास अभी भी कुछ कण मौजूद

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 11:28 AM (IST)
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