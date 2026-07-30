रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया है 'भगवान विष्णु' का किरदार? ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस

नितेश तिवारी की 'रामायण' के ट्रेलर को 30 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है. रणबीर कपूर स्टारर एपिक ड्रामा की झलक ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस बीच ट्रेलर ने एक नया सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया है. दरअसल कई लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म में भगवान विष्णु का किरदार कौन निभा रहा है.

जहां 'रामायण' में रणबीर कपूर का भगवान राम और परशुराम का रोल निभाना पहले ही तय हो चुका है, वहीं ट्रेलर में विष्णु की एक छोटी सी झलक ने सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस बात को लेकर बहस छेड़ दी है कि यह रोल किसने किया है?

'रामायण' में विष्णु का किरदार कौन निभा रहा है?

कुछ दर्शकों का मानना ​​है कि यह एक्टर सौरभ राज जैन हो सकते हैं, जो टीवी सीरियल 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने के लिए काफी मशहूर हैं. पौराणिक किरदार निभाने के उनके पिछले अनुभव की वजह से कई फैंस रामायण के ट्रेलर में दिखे किरदार और उनके बीच समानताएं देख रहे हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया यूज़र्स का एक और सेक्शन का मानना है कि यह एक्टर महेश बाबू हो सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि महेश बाबू अभी एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' पर काम कर रहे हैं. ये फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसमें रामायण से इंस्पायर एक सीन में एक्टर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं.

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क्या रणबीर कपूर भगवान विष्णु का रोल भी निभा रहे हैं?

दिलचस्प बात यह है कि एक और संभावना ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी है, रणबीर कपूर पहले ही कन्फर्म कर चुके हैं कि वे 'रामायण' में कई रोल निभा रहे हैं, जिनमें भगवान राम और परशुराम शामिल हैं. एक पुरानी बातचीत में एक्टर ने बताया था कि राम और परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं. अब फैंस का मानना ​​है कि रणबीर खुद भगवान विष्णु के रोल में भी दिख सकते हैं।. हालांकि ट्रेलर से यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन फैंस अब अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या रणबीर फिल्म में विष्णु का रोल भी निभाएंगे. फिलहाल इस किरदार को लेकर मेकर्स ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है.

'रामायण' के ट्रेलर में किन किरदारों की मिली झलक

बता दें कि 'रामायण' के ट्रेलर में रणबीर कपूर के राम के किरदार से लेकर साई पल्लवी के माता सीता के किरदार की झलक मिली है. साथ ही रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में दिखे हैं. वहीं यश ने रावण के किरदार में सारी लाइमलाइट बटोर ली है. अरुण गोविल राजा दशरथ और लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में दिखेंगे. वहीं रकुल प्रीत सिंह के शूपर्णखां के किरदार की भी ट्रेलर में झलक दिखाई गई है.

नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की गई 'रामायण: पार्ट I' इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज़ किया जाएगा.

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