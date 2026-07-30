बचपन की दोस्त से जींस-टीशर्ट में शादी करने पहुंच गए थे रहाणे, पढ़ें किस्सा

Ajinkya Rahane Love Story: भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत और दिग्गज खिलाड़ियों में गिने जाने वाले अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने शानदार करियर का एक यादगार अध्याय खत्म कर दिया है. मैदान पर अपने संयम और शानदार बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले रहाणे की निजी जिंदगी भी उतनी ही सादगी से भरी रही है. उनकी और पत्नी राधिका धोपावकर की प्रेम कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है.

अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते थे. वे मुंबई के मुलुंड इलाके की एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे. दोनों परिवारों के बीच भी अच्छे संबंध थे, जिससे उनका मिलना-जुलना हमेशा बना रहा. कॉलेज के दिनों में दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. उस समय राधिका इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थीं, जबकि रहाणे घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे. क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण ही उन्हें धीरे-धीरे भारतीय टीम तक लेकर गया.





रहाणे और राधिका ने करीब सात साल तक अपने रिश्ते को निजी रखा. इस दौरान रहाणे ने 2011 में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया और लगातार अपने प्रदर्शन से टीम में जगह मजबूत की. जब उनका करियर सही दिशा में आगे बढ़ने लगा, तब उन्होंने अपने परिवार को राधिका के बारे में बताया. दोनों परिवार पहले से एक-दूसरे को जानते थे, इसलिए शादी के लिए तुरंत सहमति मिल गई.

साल 2014 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन उनकी शादी का एक किस्सा आज भी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है. रहाणे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शादी के लिए जींस और टी-शर्ट पहनकर ही मंडप में पहुंच गए थे. उन्होंने शादी के लिए अलग से शेरवानी या पारंपरिक कपड़ों की तैयारी नहीं की थी.

जब राधिका ने उन्हें साधारण कपड़ों में देखा तो वह हैरान रह गईं. इसके बाद रहाणे को एहसास हुआ कि उनसे बड़ी चूक हो गई है. फिर जल्दबाजी में उनके लिए शादी के कपड़ों का इंतजाम किया गया. रहाणे ने बाद में बताया कि व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के कारण उन्हें शादी के कपड़े खरीदने का समय ही नहीं मिल पाया था. यही वजह थी कि वह सामान्य कपड़ों में ही शादी के लिए निकल पड़े थे.

अजिंक्य रहाणे की यही सादगी उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है. क्रिकेट के मैदान पर शांत स्वभाव और निजी जिंदगी में सरल व्यक्तित्व ने उन्हें हमेशा प्रशंसकों का पसंदीदा खिलाड़ी बनाए रखा. राधिका भी हर मुश्किल और खुशी के दौर में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं.

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अगर रहाणे के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5077 रन दर्ज हैं, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे क्रिकेट में उन्होंने 2962 रन बनाए, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 375 रन उनके नाम रहे. अपने शांत स्वभाव, यादगार पारियों और शानदार नेतृत्व के लिए अजिंक्य रहाणे हमेशा भारतीय क्रिकेट इतिहास में सम्मान के साथ याद किए जाएंगे.

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