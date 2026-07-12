Sawan 2026: सावन में क्यों नहीं खाते दही? जानें इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह

वैज्ञानिक दृष्टि से भी मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में कुछ लोगों को दही जैसे किण्वित (Fermented) खाद्य पदार्थों से गले के संक्रमण या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती हैage 6