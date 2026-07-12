दतिया की पहचान बदल देने वाले 5 प्राचीन मंदिर, जिनके दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

श्री पीताम्बरा पीठ (Shree Peetambara Peeth): दतिया के प्रवेश द्वार पर स्थित पीताम्बरा पीठ देश के सबसे प्रसिद्ध और जाग्रत शक्तिपीठों में से एक है. इसकी स्थापना 1935 में श्रद्धेय स्वामीजी महाराज (गोलोकवासी) द्वारा की गई थी. बगलामुखी देवी और धूमावती माई की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमाएं हैं. पूरे भारत में धूमावती माता का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ उनकी नियमित पूजा होती है. राजनेताओं, अभिनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इस मंदिर की गहरी मान्यता है. ऐसा माना जाता है कि यहाँ की गई विशेष पूजा से सत्ता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.