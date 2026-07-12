'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को इसकी कॉमेडी खूब पसंद आ रही है. अगर आप भी घर बैठे ऐसी ही मजेदार फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो, तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की 7 ऐसी शानदार कॉमेडी फिल्में, जिन्हें आप ओटीटी पर देखकर भरपूर एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं.

भूत बंगला

'भूत बंगला' अप्रैल 2026 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. इसका निर्देशक प्रियदर्शन ने किया है और इसमें अक्षय कुमार, तब्बू, और वामीका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में कई मजेदार सीन्स हैं, जो दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखते हैं. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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हेरा फेरी

'हेरा फेरी' एक कल्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक है. ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप जितनी बार भी देखें, उतनी बार हसी आती है. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी है. परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग और उनके डायलॉग्स इस फिल्म की जान हैं. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

धमाल

'धमाल' एक कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में रितेश देशमुख, संजय दत्त, अरशद वारसी, आशीष चौधरी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में कॉमेडी, मजेदार ट्विस्ट और शानदार किरदारों का ऐसा तड़का है कि इसे बार-बार देखने का मन करता है. 'धमाल' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

वेलकम

'वेलकम' साल 2007 में रिलीज हुई एक पॉपुलर कॉमेडी फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, अनिल कपूर (मजनू भाई), नाना पाटेकर (उदय शेट्टी) और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में है. इसे प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

भागम भाग

'भागम भाग' 2006 में रिलीज हुई एक बेहतरीन बॉलीवुड कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल हैं. फिल्म की कहानी काफी मजेदार है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

गोलमाल

'गोलमाल' बॉलीवुड की पॉपुलर कॉमेडी फिल्म में से एक है. इसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है. 2006 में रिलीज़ हुई पहली फिल्म से लेकर अब तक इसके 4 सीक्वल आ चुके हैं और ये अपनी शानदार कॉमेडी के लिए जानी जाती है. इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी और तुषार कपूर जैसे कलाकार हैं.इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

भूल भुलैया

'भूल भुलैया' साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बेहद पॉपुलर हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था. फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं. अक्षय कुमार ने फिल्म में शानदार काम किया. उनका किरदार आज भी लोगो को याद है.

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